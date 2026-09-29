Turistă din România, găsită moartă într-o livadă de măslini pe insula grecească Zakynthos, după ce a fost dată dispărută

Femeia în vârstă de 64 de ani, aflată singură în vacanţă în insula grecească Zakynthos, a fost găsită fără suflare la aproape trei săptămâni de la momentul în care a fost dată dispărută de către angajații hotelului unde era cazată, scrie presa elena.

Potrivit ΕΡΤnews, românca a fost găsită moartă duminică după-amiază, într-o livadă de măslini din localitatea Ano Gerakario de către un localnic care se dusese în zonă pentru lucrări agricole şi care a anunţat imediat Poliţia, informează News.ro.



Turista din România, în vârstă de 64 de ani, era dată oficial dispărută din 11 septembrie 2026 şi era cazată singură într-un hotel din zona vecină Alykanas, dispariţia sa fiind sesizată chiar de către reprezentanţii hotelului.

Despre dispariția femeii a informat și Lifeline Hellas, o organizație umanitară non-profit din Grecia, care a fost anunțată de rudele acesteia pe 18 septembrie pentru declanșarea unei alerte în sistemul national folosit pentru găsirea persoanelor adulte și vârstnice dispărute.

Ultima oară, femeia a fost văzută la recepţia hotelului. Conform informaţiilor iniţiale furnizate de poliţie, a fost exclusă ipoteza unei crime, iar zona în care a fost găsit cadavrul femeii, în stare de descompunere, se afla la o distanţă de aproximativ trei kilometri de locul în care a fost văzută ultima oară, potrivit imaginilor unei camere de supraveghere din centrul localităţii Alykana, relatează ΕΡΤnews.



Sursa citată menţionează că, încă din momentul în care a fost semnalată dispariţia femeii de 64 de ani la Secţia de Poliţie din Alykana, au avut loc căutări ample în zonă, cu participarea Protecţiei Civile a Unităţii Regionale Zakynthos, cu ajutorul dronelor, al Poliţiei şi al pompierilor.

La operaţiunile de căutare a femeii au participat şi echipe ale trupelor speciale cu un câine dresat, cu bărci gonflabile şi scafandri, având în vedere că în zona respectivă se află un râu.



Trupul neînsufleţit al româncei va fi transportat la Patras pentru a fi supus unei expertize medico-legale şi pentru a se stabili cauzele exacte ale decesului, mai arată sursa citată.

Potrivit publicațiilor locale BZI și Ziarul de Iași, femeia era un medic nefrolog pensionat din motive medicale din Iași.

Zakynthos este o insulă grecească situată în Marea Ionică, fiind a treia ca mărime, după Corfu şi Kefalonia, şi cea mai sudică din grupul principal al Insulelor Ionice, cu o coastă de 123 de kilometri lungime.

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