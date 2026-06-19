Turiștii români aleg în continuare litoralul bulgăresc, dar a apărut o schimbare majoră

Cererea turiștilor români pentru coasta bulgară a Mării Negre arată semne de încetinire, deși reprezentanți din industrie spun că nu există dovezi ale unui declin major al numărului vizitatorilor, scrie Novinite, conform Agerpres.

România rămâne una din cele mai importante piețe de proveniență pentru Bulgaria, susținută de proximitatea geografică, legăturile de transport și gama largă de opțiuni pentru cazare pe coastă.

Deși interesul s-a atenuat pe unele segment, cifrele din industrie arată că, per ansamblu, tendința rămâne stabilă.

Conform oficialilor din turism, rezervările din România sunt mai slabe comparativ cu așteptările anterioare, dar piața continuă să joace un rol central în sezonul de vară. Un reprezentant care lucrează cu clienți din România la un mare grup hotelier în nordul litoralului bulgar al Mării Negre a explicat că această modificare este mai mult legată de moment și de comportamentul consumatorului, decât de o cerere redusă.

„Vedem o anumită încetinire a rezervărilor din România, dar nu e vorba de pierderi majore. Din fericire, turiștii români rămân o piață cheie pentru coasta bulgară a Mării Negre”, a spus sursa citată.

„Vedem tendința de a face mai târziu rezervări și de a alege cu atenție destinația”

Analiștii subliniază o creștere a tendinței în rândul turiștilor români de a face rezervările mai târziu și de a compara cu atenție destinațiile înainte de a-și finaliza planurile de călătorie. În pofida acestor evoluții, așteptările pentru sezonul de vară rămân pozitive, România încă arată creștere comparativ cu alte piețe externe tradiționale ale Bulgariei.

Concurența pentru destinațiile din sudul Mediteranei sporește presiunea asupra stațiunilor din Bulgaria, făcând calitatea serviciilor, reclama țintită și adaptarea la piață mai importante pentru atragerea vizitatorilor.

„Vedem tendința de a face mai târziu rezervări și de a alege cu atenție destinația. Suntem optimiști în legătură cu sezonul de vară. Statisticile arată că piața românească a înregistrat creștere comparativ cu alte piețe externe tradiționale ale Bulgariei. Concurența din partea țărilor sudice este puternică, ceea ce face și mai importantă calitatea serviciilor pe care le furnizăm și reclama pe care o facem în străinătate pentru a atrage potențiali clienți”, a declarat reprezentantul unui mare grup hotelier din nordul litoralului bulgar al Mării Negre , adăugând că sosirile din România au crescut cu aproximativ 10-12% comparativ cu anul trecut.

Începe să se schimbe și profilul turiștilor români care aleg Bulgaria

Profilul turiștilor din România evoluează, de asemenea. Familiile cu copii rămân grupul dominant, dar a sporit interesul cuplurilor care caută experiențe precum spa, wellness, pachete all inclusive premium, dar și turismul de conferințe.

Bulgaria continuă să fie văzută ca fiind competitivă datorită combinației dintre preț, calitate, proximitate și accesibilitate. În același timp, hotelurile de pe coastă și-au adaptat din ce în ce mai mult serviciile pentru clienții români, inclusiv angajați care vorbesc limba și care au cunoștințe despre România.

Totuși, feedback-ul de la vizitatori arată temeri privind facilitățile din afara hotelului. Acestea includ infrastructura de transport, condițiile de pe șosele, disponibilitatea parcării, blocajele din trafic în timpul sezonului de vârf, supraaglomerarea din unele stațiuni și lipsa spațiilor verzi și a celor publice.