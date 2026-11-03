U Cluj a învins-o pe FCSB în Superligă: primul succes pe teren propriu după 4 ani! Bergodi: „Am avut puțină șansă”

Universitatea Cluj a trecut de FCSB luni seara prin golul lui Jovo Lukic, 1-0. A fost prima victorie „acasă” cu roș-albaștrii după 4 ani și a doua consecutivă în fața acestora în Superligă.

Antrenorul „șepcilor roșii” a detaliat strategia câștigătoare și a lăudat prestația elevilor săi.

„Am întâlnit o echipă care va fi 100% în play-off, condusă de un patron care investește și e foarte important că am câștigat cu ei, chiar și cu puțină șansă. A fost un meci frumos, pentru că băieții au arătat caracter.

Eu zic că a fost o strategie bine gândită, dar nu doar de noi staff-ul tehnic, ci și de jucători, care au făcut în teren ce am pregătit la antrenament.

FCSB este o echipă tehnică, ce joacă, pasează, au controlat jocul, dar am avut și noi niște situații. Au avut și ei, dar ce putem spune, că nu am meritat această victorie? Trebuie să-i felicit pe băieți, pentru că au făcut un meci bun, împotriva unei echipe care va fi în play-off, repet.

Jucătorii au arătat caracter, mai ales că suntem și într-o situație grea din punctul de vedere al accidentărilor.

Nu e o perioadă ușoară și mă bucur și pentru Lukic, care a dat gol sau pasă de gol în ultimele șase meciuri. Întotdeauna e loc de mai bine, dar astăzi trei puncte sunt extraordinar de frumoase pentru noi, pentru că ajungem pe locul 4. De exemplu, noi cu Dinamo și Rapid meritam să pierdem? Nu, dar acesta e fotbalul, uneori se câștigă și cu puțină șansă, dar eu zic că am făcut un joc foarte bun și e o victorie mare.

Vă asigur că o echipă care marchează de patru ori într-o repriză cu Rapid e o echipă bună, iar noi trebuie să fim mulțumiți, dar în continuare capul jos. Trebuie să ne antrenăm bine, pentru a avea un parcurs cât mai bun până la sfârșitul campionatului”, a spus Bergodi la conferința de presă de după meci, conform fcucluj.ro.

Italianul a vorbit și despre viitorul imediat: „Eu sunt un antrenor care nu motivez jucătorii cu cine știe ce discurs, sunt un antrenor echilibrat și spun lucrurilor pe nume.

Încerc să-i motivez, dar nu cu un discurs. E un meci de fotbal și jucătorii în sine trebuie să se motiveze, pentru că fiecare joc e dificil.

Acum trebuie să păstrăm această concentrare și această determinare pentru meciul cu Csikszereda. Echipa e pe ultimul loc, dar îl cunosc foarte bine pe antrenorul Valentin Suciu, care a fost cu mine la Sepsi doi ani și știu că e un antrenor bun, tânăr și sigur va pregăti ceva. Noi trebuie să mergem acolo să încercăm să câștigăm și să ne păstrăm locul foarte bun din campionat”.