U2 a sărbătorit aniversarea a 50 de ani de existență cu un concert-surpriză acolo unde a început totul

Membrii trupei U2 au sărbătorit 50 de ani de existență revenind la liceul unde au început să cânte împreună în adolescență și i-au încântat pe elevii de astăzi cu un concert în care au interpretat hituri precum „With Or Without You”, „One” și „Beautiful Day”, potrivit Reuters.

Trupa, câștigătoare a 22 de premii Grammy, s-a format în septembrie 1976, după ce Larry Mullen Jr. a pus un anunț scris de mână cu textul „Baterist caută muzicieni pentru a forma o trupă” pe panoul de afișaj al școlii Mount Temple Comprehensive School din nordul Dublinului.

Vineri, Mullen, Bono, The Edge și Adam Clayton au încercat să reproducă unul dintre primele lor concerte, când au cântat pe acoperișul centralei școlii în 1978, moment care a marcat începutul unei călătorii ce le-a asigurat un loc în istoria rockului.

Sute de elevi, unii ținând în mână postere desenate de mână pe care scria „E o zi frumoasă, nu avem școală”, au terminat orele mai devreme și au umplut curtea școlii, unde au s-au manifestat cu entuziasm pe tot parcursul concertului de 35 de minute alături de profesorii lor, la fel de entuziaști.

Earlier today, U2 returned to Mount Temple Comprehensive School to mark the 50th anniversary of their formation, staging a special schoolyard concert for 1,000 students and staff on the same spot where the band first performed together more than five decades ago.



The seven-song… pic.twitter.com/Z60t3UzfM8 — CONSEQUENCE (@consequence) September 25, 2026

„Ăla e laboratorul de științe?”, a spus Bono, îmbrăcat toată în negru, când a urcat pe scenă și a arătat spre o clădire din depărtare, de unde unii profesori priveau pe geamuri și înregistrau scena cu telefoanele lor.

Fanii s-au adunat, de asemenea, să asculte în fața porților școlii, după ce s-a răspândit vestea despre concertul surpriză.

După ce a urcat pe scenă pe fondul melodiei „School’s Out” a lui Alice Cooper, care răsuna din difuzoare, trupa a început un concert de șapte piese, care a cuprins de la „I Will Follow” și „Out Of Control” de pe albumul lor de debut din 1980, „Boy”, până la „Vertigo”, un single care a ocupat locul 1 în topurile din Marea Britanie 24 de ani mai târziu.

Aproximativ 30 de elevi dintr-un program local de educație muzicală s-au alăturat trupei la viori, violă și harpe pentru interpretarea piesei „One”.

U2, printre ale căror albume cele mai renumite se numără „The Joshua Tree” și „Achtung Baby”, a anunțat săptămâna aceasta lansarea celui de-al 16-lea album al său, „Carnaval De Luz”, pe 13 noiembrie.

Albumul, primul lor din ultimii nouă ani, va include un duet între Bono și regretata Dolly Parton, despre care trupa a spus că a fost ultima interpretare vocală a cântăreței de muzică country. Setul de vineri a inclus, de asemenea, o difuzare live a noului single „Silencio”.

Bono le-a mulțumit profesorilor de la „liceul de rock «n» roll”, dintre care unii se aflau în public, care au contribuit la formarea creativității lor.

„Această insulă este plină de cântece, muzică și năzbâtii, iar noi suntem foarte mândri că suntem irlandezi”, a spus el.