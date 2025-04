Uciderea paramedicilor din Gaza. Armata israeliană spune că a fost vorba de „mai multe eșecuri profesionale” ale soldaților săi

Armata israeliană a afirmat duminică că analiza derulată după uciderea, luna trecută, a mai multor membri ai serviciilor de urgență din Gaza a constatat că au existat „mai multe eșecuri profesionale” și că un comandant va fi demis din cauza incidentului, transmite Reuters.

15 paramedici și alți membri ai forțele de salvare au fost împușcați mortal la 23 martie, în trei schimburi de focuri separate, în aceeași locație din apropierea orașului Rafah din sudul Gazei. Ei au fost îngropați într-un mormânt puțin adânc, unde trupurile lor au fost găsite o săptămână mai târziu de către oficiali ai Organizației Națiunilor Unite și ai Semilunii Roșii Palestiniene.

Într-un comunicat publicat duminică, armata a transmis că un ofițer comandant urmează să fie mustrat oficial. Un comandant adjunct, un rezervist care era comandant de teren, va fi demis din funcție pentru că a furnizat un raport incomplet și inexact, a declarat acesta.

„Examinarea a identificat mai multe eșecuri profesionale, încălcări ale ordinelor și un eșec în raportarea completă a incidentului”, a declarat armata.

„Tirurile din primele două incidente a rezultat dintr-o neînțelegere operațională a trupelor, care au crezut că se confruntă cu o amenințare tangibilă din partea forțelor inamice. Al treilea incident a implicat o încălcare a ordinelor în timpul unui cadru de luptă”, a declarat acesta.

Potrivit armatei, procuroru militar general a efectuat propria anchetă și ar putea fi formulate acuzații penale.

O înregistrare video recuperată de pe telefonul mobil al unuia dintre bărbații decedați și publicată de Semiluna Roșie Palestiniană a arătat intervenții de urgență în uniformă și ambulanțe și camioane de pompieri clar marcate, cu luminile aprinse, asupra cărora se trage de către soldați.

