Ucraina a extins lista statelor cu care acceptă dubla cetățenie. România, inclusă odată cu alte 27 de țări

Ucraina a modificat lista țărilor cu care acceptă acord de dublă cetățenie, incluzând 29 de noi state, printre care și România, a transmis marți Guvernul României.

Executivul de la Kiev a adoptat, pe 8 mai, un „decret privind modificările aduse listei statelor ai căror cetățeni (subiecți) dobândesc cetățenia ucraineană printr-o procedură simplificată”, potrivit Agerpres.

Anterior, lista inițială includea doar cinci state, respectiv Canada, Germania, Polonia, SUA și Cehia.

Însă, prin noul act normativ au fost adăugate Austria, Belgia, Bulgaria, Marea Britanie, Grecia, Danemarca, Estonia, Irlanda, Islanda, Spania, Italia, Cipru, Letonia, Lituania, Luxemburg, Malta, Țările de Jos, Norvegia, Portugalia, România, Slovacia, Slovenia, Ungaria, Finlanda, Franța, Croația, Elveția și Suedia.

În baza acestei legislații, cetățenii ucraineni pot dobândi a doua cetățenie fără a fi obligați să renunțe la cetățenia ucraineană.

De asemenea, actul normativ permite etnicilor ucraineni din statele respective să devină cetățeni ucraineni în procedură simplificată.

Avocatul ucrainean de origine română Eugen Pătraș opinase, anterior, că decizia de a limita la cinci lista țărilor pentru care este acceptată dubla cetățenie reprezintă o formă de subapreciere a României de către autoritățile de la Kiev după ce, noua lege privind dobândirea și păstrarea cetățeniei ucrainene, intrată în vigoare începând cu data de 16 ianuarie, a stârnit nemulțumire în comunitatea românească din Ucraina.

Actul normativ adoptat anterior de autoritățile de la Kiev stipula condițiile în care poate fi dobândită cetățenia multiplă, dar și lista țărilor cu care Ucraina acceptă acord de dublă cetățenie. Pe listă se aflau cinci state, dintre care trei din Europa și două de pe continentul american, respectiv Germania, Cehia, Polonia, Statele Unite ale Americii și Canada. Lista nu includea și România, ceea ce i-a îngrijorat pe românii din Ucraina.

Guvern: Reflectă evoluţia pozitivă a dialogului dintre cele două state

Guvernul României a salutat includerea României pe lista statelor în raport cu care Ucraina acceptă dubla cetățenie

„Această decizie reprezintă un pas important în consolidarea relațiilor bilaterale dintre România și Ucraina și reflectă evoluția pozitivă a dialogului dintre cele două state, precum și angajamentul comun pentru susținerea valorilor europene și consolidarea legăturilor dintre cetățenii celor două țări”, a transmis Executivul într-un comunicat de presă.

Sursa foto: Slogger | Dreamstime.com