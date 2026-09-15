Ucraina a lansat o contraofensivă în punctul crucial al frontului, nume de cod: „Vivaldi”. Surpriză neplăcută pentru Rusia. Primele efecte

Regiunea Donețk, punctul celei mai noi contraofensive ucrainene, a fost scena celor mai aprige bătălii ale războiului. Rusia dorește să o controleze în întregime, aceasta fiind principala cerere teritorială a Moscovei în cadrul negocierilor care, deocamdată, au ajuns într-un impas.

Forțele ucrainene au lansat o operațiune ofensivă în nordul regiunii Donețk din estul țării, punctul central al luptelor intense din cei peste patru ani de război, a declarat marți un comandant militar de rang înalt.

Al treilea corp de armată a eliberat o zonă de 75 de kilometri pătrați, eliminând grupurile de soldați ruși infiltrați și a recucerit încă 10 kilometri pătrați, a declarat generalul de brigadă Andrii Bilețki, care comandă apărarea Ucrainei în această zonă de luna trecută.

Bilețki a precizat că zona se află la nord de bastioanele-cheie din regiune – așa-numita „centură de fortărețe” formată din orașele Sloviansk și Kramatorsk, a căror capturare ar apropia Rusia de obiectivul său de a prelua controlul asupra întregii regiuni.

Operațiunea Vivaldi

„Al treilea corp de armată a demarat o operațiune ofensivă în această direcție. Operațiunea se numește «Vivaldi»”, a declarat Bilețki într-un clip încărcat pe aplicația Telegram, citat deReuters.

Bilețki a mai precizat că trupele sale au perturbat logistica militară rusă, au eliberat trei sate și o zonă din jurul unui al patrulea. Un sat numit Serednie se află în totalitate sub control ucrainean.

Andrii Biletskyi, Commander of the Third Army Corps, officially confirms that Ukrainian Defense Forces cleared Russian infiltration forces from Novoselivka, Oleksandrivka, Yarova, and the outskirts of Korovyi Yar, and liberated Serednie.



Glory!



❗️"We confirm reports of a… pic.twitter.com/JjqMTs2MuX — Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) September 15, 2026

Reuters și Kyiv Post au subliniat că afirmațiile lui Bilețki nu pot fi deocamdată confirmate în mod independent.

Stabilirea clară a liniilor de control teritorial în Ucraina este dificilă din cauza războiului cu drone, care a creat „o zonă a morții” extinsă de-a lungul frontului.

Cel mai fierbinte punct al frontului

Regiunea Donețk a fost scena celor mai aprige bătălii ale războiului. Rusia dorește să o controleze în întregime, aceasta fiind principala cerere teritorială a Moscovei în cadrul negocierilor care, deocamdată, au ajuns într-un impas.

Avansul general al Rusiei a încetinit în acest an, însă forțele sale continuă să exercite presiune asupra orașelor dinspre sud și să se infiltreze tot mai adânc în orașul Kostiantinivka, situat în est.

Câștigurile revendicate în regiunea Donețk s-ar adăuga la ofensiva Ucrainei de la începutul acestui an din sud-est, unde Kievul a declarat că a recucerit peste 700 de kilometri pătrați de teritoriu în timpul unui contraatac care a durat câteva luni.

„Acesta este doar primul anotimp”

Mai multe informații apăruseră deja în spațiul public despre mișcarea ucraineană, dar puține lucruri sunt clare și confirmate deocamdată.

„În ultimele săptămâni, s-a vorbit despre o retragere a trupelor ruse în sectorul Donețk și despre eliminarea așa-numitei proeminențe de la Lîman. Se menționează numele localităților care au trecut sub controlul Forțelor de Apărare ale Ucrainei, iar hărțile militare sunt actualizate”, a declarat Bilețki în clip.

El a a afirmat că operațiunea a fost concepută, în parte, pentru a contracara „tacticile de infiltrare” rusești, care, potrivit acestuia, au permis trupelor ruse să pătrundă adânc în pozițiile ucrainene în anumite zone.

Bilețki a mai spus că un obiectiv cheie era acela de a perturba liniile de aprovizionare rusești.

„Nu voi spune că atenția publicului ne ajută operațiunile, care abia acum prind avânt. Ceea ce se poate dezvălui în acest moment este că, într-adevăr, Corpul 3 de Armată a inițiat o operațiune ofensivă de-a lungul acestei axe (frontul Lîman)”, a spus generalul.

El a subliniat că asigurarea malurilor râului Chornîi Zherebets reprezintă doar o fază a unui plan de manevră mult mai amplu.

„În sursele deschise circulă informații substanțiale care susțin că obiectivul nostru final este să ajungem la malul râului Chornîi Zherebets. Dar operațiunea noastră se numește «Vivaldi» – iar Vivaldi, după cum se știe, a compus «Cele patru anotimpuri». Acesta este doar primul. Vor urma vești bune, dar în acest moment acțiunile noastre necesită discreție”, a subliniat Bilețki.

Putin vrea regiunea Donbas în șase luni

Veștile despre ofensiva ucraineană vin în contextul în care Rusia forțează avansul în Donețk, pe care Vladimir Putin l-ar vrea cucerit în următoarele șase luni.

Surse apropiate Kremlinului au declarat pentru Bloomberg că Putin a stabilit acest nou obiectiv după ce, anterior, stabilise sfârșitul acestui an ca termen limită.

Potrivit Institutului pentru Studiul Războiului (ISW), un think-tank cu sediul la Washington, Putin și-a modificat „termenele limită” pentru cucerirea Donbasului de cel puțin 15 ori de la începutul războiului pe scară largă.

Ce spun bloggerii militari ruși

Bloggerii militari ruși au admis o deteriorare a situației în apropierea orașului Lîman și au spus că situația tactică se înrăutățește.

Canalul rus de Telegram „Rîbar” a atribuit anterior eșecurile „minciunilor sistematice din rapoartele către superiori” și unei „evaluări eronate a situației”.

„Pe baza experienței din sectorul Kupiansk – unde probleme similare au fost abordate prin atacuri prost pregătite – acest lucru va duce la pierderi suplimentare”, a scris canalul, conform The Moscow Times.

Forțele ucrainene în zona orașului Lîman. FOTO: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Rîbar a adăugat că redirecționarea rezervelor pentru a acoperi breșele din apropierea orașului Lîman ar putea slăbi apărarea rusă în alte zone, creând vulnerabilități pe care forțele ucrainene le-ar exploata probabil.

Expertul militar rus Valeri Șiriaev a afirmat, la rândul său, că retragerea armatei ruse ar putea fi confirmată, forțele ucrainene împingând treptat, localitate după localitate, în „zona gri”, scrie Kyiv Post.

„O vară dezastruoasă pentru armata rusă s-a încheiat”

Analistul militar rus Ian Matveiev a calificat aceste evoluții drept o criză gravă, dar localizată, pentru forțele ruse.

„O vară dezastruoasă pentru armata rusă s-a încheiat, iar toamna începe cu un scandal uriaș în jurul localității Sviatohirsk”, a spus Matveiev.

„Pentru trupele ruse, această criză este relativ localizată, dar este totuși o criză – a nega acest lucru ar fi o prostie. Între timp, se deschid oportunități semnificative pentru forțele ucrainene de-a lungul întregii axe Sloviansk”, a adăugat el.

Șiriaev a afirmat că o prezență ucraineană consolidată în apropierea localității Lîman ar putea permite, în cele din urmă, operatorilor de drone ucraineni să lovească flancurile forțelor ruse care avansează spre Mikolaivka și Sloviansk.

„Dacă Forțele Armate ale Ucrainei vor reuși să-și consolideze pe deplin prezența acolo fără interferențe, să-și aducă operatorii de drone și să preia controlul asupra întregii zone, situația se va schimba în ceea ce privește razele de acțiune”, a spus el, citat de Kyiv Post.

Ce spun analiștii

Analiștii OSINT (sin surse deschise) au vorbit și ei dsespre câștiguri teritoriale ucrainene mai ample în apropierea orașului Lîman

Unii analiști au anunțat de asemenea câștiguri teritoriale semnificativ mai ample decât cele menționate de Bilețki.

Analistul Clément Molin a afirmat că forțele ruse din Ucraina au fost nevoite să abandoneze peste 200 de kilometri pătrați de-a lungul axei principale a contraofensivei ucrainene din regiunea Donețk.

„După patru luni de contraofensivă la Lîman, Corpul 3 de Armată al Ucrainei a reușit să izoleze avansul rus de la nord de Lîman și să elibereze peste 200 kilometri pătrați. Aceasta este una dintre cele mai importante victorii ale Ucrainei din 2026 și va întârzia ofensiva asupra nordului Donbasului”, a scris el.

Cu toate acestea, Bilețki nu a confirmat cifra în discursul său de marți, rămânând neclar dacă estimarea de peste 200 de kilometri pătrați se bazează pe informații care nu au fost încă făcute publice de armata ucraineană sau pe evaluări independente OSINT, scrie presa ucraineană.

Konrad Muzika, directorul Rochan Consulting, a scris, de asemenea, pe X că forțele ruse au pierdut controlul asupra a aproximativ 240 de kilometri pătrați în acest sector.

Potrivit lui Muzika, cel mai important efect al contraofensivei ucrainene la nord de Lîman a fost acela că a zădărnicit încercarea Rusiei de a încercui aglomerarea Sloviansk-Kramatorsk dinspre nord.