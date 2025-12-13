Ucraina acuză Rusia că atacat intenționat o navă civilă turcă

Forțele navale ucrainene au acuzat Rusia că a atacat deliberat cu o dronă o navă civilă turcă, care transporta ulei de floarea-soarelui către Egipt, sâmbătă, la o zi după ce Moscova a lovit două porturi ucrainene, transmite Reuters.

Într-un comunicat pe Telegram, marina militară ucraineană a spus că este vorba despre nava „Viva”, care avea la bord 11 cetățeni turci. Potrivit ucrainenilor, nu a fost rănită nicio persoană, iar vasul și-a continuat călătoria spre Egipt.

„Atacul a fost efectuat în largul mării, în zona economică exclusivă a Ucrainei, în afara razei de acțiune a sistemelor ucrainene de apărare antiaeriană”, au declarat forțele navale ucrainene, acuzând Rusia că încălcă legile maritime.

Marina ucraineană a spus că este în contact cu căpitanul navei.

Forțele ruse avariaseră vineri trei nave deținute de turci

Rusia a atacat vineri două porturi ucrainene și a avariat trei nave deținute de turci, inclusiv un vas care transporta provizii alimentare, potrivit declarațiilor făcute de oficiali ucraineni și proprietarul unei ambarcațiuni, la câteva zile după ce Moscova a amenințat că va lăsa Ucraina fără acces la mare.

„Marea Neagră nu ar trebui văzută ca un teren de luptă. O astfel de situație nu ar face decât să dăuneze Rusiei și Ucrainei”, a declarat Erdogan în cadrul unor remarci publicate de biroul său sâmbătă, la o zi după întâlnirea dintre liderul turc și omologul său rus.

Recep Tayyip Erdogan și Vladimir Putin s-au întâlnit vineri, în Turkmenistan, unde cei doi președinți au evaluat „eforturi de pace cuprinzătoare” pentru încheierea războiului din Ucraina, conform comunicatului transmis după întâlnire de partea turcă, care a reiterat că Ankara este pregătită să sprijine eforturile de pace.