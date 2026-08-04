Ucraina acuză Rusia că face „«safari» cu drone împotriva civililor din Herson”. Videoclipul despre care Zelenski spune că i-a „șocat” pe ucraineni

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a distribuit un videoclip în care o dronă îl atacă pe un vânzător ambulant pe o stradă din Herson, oraș situat în sudul Ucrainei.

În imaginile distribuite de liderul Ucrainei poate fi observată o dronă care îl urmărește pe un bărbat în jurul unei dube folosite ca stand stradal și care explodează după ce acesta se aruncă în spatele autovehiculului pentru a se adăposti.

Poliția ucraineană a precizat că persoana în cauză, un bărbat trecut de 50 de ani, a supraviețuit, dar a suferit un șoc și răni provocate de șrapnel.

Ucraina acuză o „crimă barbară de război rusă”

„Astăzi, mulți au fost șocați de încă o înregistrare video cu «safariul» cu drone pe care rușii îl poartă împotriva civililor din Herson”, a scris președintele Zelenski într-o postare pe platforma X, făcând un nou apel pentru sporirea presiunii asupra Rusiei și garanții ferme de securitate pentru Ucraina.

„Trebuie să acționăm și să susținem viața în moduri care să oblige Rusia să se gândească serios la pace, în loc să extindă raza de acțiune a dronelor sale”, a subliniat liderul Ucrainei.

Reuters a precizat că a verificat locația, analizând clădiri, configurația drumului și vegetația, iar acestea corespund imaginilor din satelit și celor din arhivă. Data evenimentului nu a putut fi confirmată în mod independent, dar poliția ucraineană și ministrul de externe Andrii Sibiha au declarat că incidentul a avut loc marți.

Șeful diplomației ucrainene a spus că atacul face parte dintr-o campanie deliberată a Rusiei de intimidare a civililor.

„Această crimă barbară de război rusă din Herson necesită condamnare internațională și dreptate, dar mii de crime similare nu ajung niciodată în atenția publicului”, a scris Andrii Sibiha pe Telegram.

Doi copii și o femeie în vârstă au fost, de asemenea, uciși în atacuri ale Rusiei asupra orașului Sumî, din nordul Ucrainei, a declarat guvernatorul regional, Oleh Hryhorov, pe Telegram.

Mii de victime civile în prima jumătate a anului, arată datele ONU

În iulie, Misiunea ONU de Monitorizare a Drepturilor Omului din Ucraina anunța că a documentat cazurile a 1.396 de civili care au murit și 7.978 de civili răniți în primele șase luni ale anului 2026, reprezentând o creștere de 37% față de 2025 și mai mult decât dublul cifrelor din 2024.

Misiunea a mai menționat că înmulțirea numărului de victime civile a fost cauzată în principal de intensificarea atacurilor rusești cu drone și rachete cu rază lungă de acțiune care vizează centre urbane mult dincolo de liniile frontului.

Ucraina atacă, de asemenea, Rusia cu drone și rachete cu rază lungă de acțiune, multe dintre acestea provocând și victime civile, spun autoritățile ruse.

Rusia a acuzat luni Ucraina de terorism după ce șapte persoane, inclusiv trei copii, au fost ucise și 60 rănite în stațiunea Gelendjik de la Marea Neagră, într-un atac pe care Moscova l-a descris drept unul deliberat, cu drone, împotriva civililor.

Un oficial ucrainean susține că drona a căzut pe plaja din Gelendjik doar pentru că a fost doborâtă de apărarea rusească, adăugând că „Ucraina își folosește armele exclusiv împotriva complexului militar-industrial rusesc și a facilităților de infrastructură economică”.

Atât Rusia, cât și Ucraina neagă că ar fi vizat civilii în războiul lansat de Kremlin în februarie 2022.