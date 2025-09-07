Ucraina, acuzată că a lovit un centru „unic” în lume de la centrala nucleară Zaporojie

Dronele ucrainene au lovit acoperișul centrului de instruire de la centrala nucleară Zaporojie, fără a provoca pagube majore și fără a crește nivelul de radiații, a declarat sâmbătă administrația instalată de Moscova la centrala ucraineană care se află sub ocupație rusă, potrivit Reuters.

Atacul a avut loc la aproximativ 300 de metri de unitatea unui reactor, susține administrația într-un comunicat publicat pe aplicația de mesagerie Telegram.

„Acest centru este unic – găzduiește singurul simulator la scară reală al unei săli de reactor din lume, care este extrem de important pentru instruirea personalului”, se arată în comunicat.

Centrala nucleară, care are șase reactoare și este cea mai mare din Europa, nu funcționează, dar are nevoie în continuare de energie pentru a-și menține combustibilul nuclear rece.

„Limitele de siguranță operațională nu au fost încălcate, iar nivelurile de radiații rămân normale”, a declarat administrația instalată de Moscova.

Ucraina nu a comentat pe moment situația, iar Reuters a precizat că nu a putut să verifice afirmațiile părții ruse într-o manieră independentă.

Forțele rusești au ocupat centrala Zaporojie în primele săptămâni ale invaziei în Ucraina din februarie 2022. Cele două tabere se acuză constant una pe cealaltă de acțiuni care ar putea declanșa un accident nuclear.

Incendiu la o rafinărie din Krasnodar

Tot pe Telegram, oficialii regiunii Krasnodar au declarat că un atac ucrainean cu dronă a declanșat un incendiu care a fost stins prompt la rafinăria de petrol Ilsky.

„Una dintre unitățile de procesare a luat foc. Incendiul, care acoperea câțiva metri pătrați, a fost stins rapid”, a mai declarat administrația regiunii din sudul Rusiei, potrivit Reuters.

„Nu au existat victime. Echipele de pompieri și salvare, precum și serviciile speciale și de urgență lucrează la fața locului. Personalul rafinăriei a fost evacuat către adăposturi”, se mai arată în comunicat.