Cu porturile de la Marea Neagră blocate și cu secarea Dunării, Ucraina are o veste proastă pentru întreaga regiune: Alimentele riscă să ajungă inaccesibile

Rutele alternative pentru exportul cerealelor din Ucraina vor atinge capacitatea necesară cel mai devreme la sfârșitul lunii august, a afirmat ministrul ucrainean al Agriculturii, avertizând că acestea vor acoperi doar jumătate din volumele gestionate de porturile de la Marea Neagră, a căror activitate a fost puternic afectată de atacurile rusești, informează marți Reuters.

Rusia a intensificat în ultima perioadă atacurile cu rachete și drone asupra navelor civile sub pavilion străin aflate în centrul portuar sudic din Odesa, care gestionează cea mai mare parte a transporturilor de cereale ale Ucrainei.

Situația pune în pericol exporturile care reprezintă aproximativ jumătate din totalul prognozat pentru acest an, a precizat ministrul Taras Vysotskyi, pentru agenția internațională de presă.

În iulie, Ucraina a înregistrat 35 de atacuri asupra navelor din porturi și 22 asupra celor aflate pe mare, precum și 67 de lovituri asupra facilităților portuare, potrivit Ministerului Infrastructurii. Prin comparație, pe tot parcursul anului trecut au fost înregistrare 14 atacuri asupra navelor.

Ca urmare, armatorii au suspendat escalele în porturile din jurul orașului Odesa, iar nicio navă nu a mai intrat în porturi timp de aproape două săptămâni, în timp ce sezonul de recoltare de vară din Ucraina este în plină desfășurare.

Moscova susține că lovește ținte cu caracter militar. Rusia, cel mai mare exportator de grâu din lume, a raportat și ea atacuri asupra facilităților sale de export agricol și asupra navelor comerciale din Marea Neagră în ultimele săptămâni.

Producătorii ucraineni resimt deja impactul, întrucât prețurile semințelor oleaginoase și ale cerealelor au scăzut cu 30% în medie, potrivit lui Vysotskyi.

„Situația este extrem de complicată. În anumite privințe, este chiar mai dificilă decât în martie–aprilie 2022”, a afirmat ministrul, referindu-se la primele luni ale invaziei pe scară largă a Rusiei.

Pierderile directe pentru sectorul agricol al Ucrainei ar putea ajunge între 1,5 și 3 miliarde de dolari în acest an, a spus el.

Marți, guvernul Ucrainei a aprobat ajustarea prețurilor minime de export, ca primă măsură de urgență pentru sprijinirea fermierilor.

Fără alternativă pe termen lung

Pentru Ucraina, transporturile pe Dunăre, pe calea ferată și pe șosele reprezintă principalele rute alternative, a spus Vysotskyi, calea ferată fiind opțiunea principală.

Aceste rute au fost testate în trecut, pe măsură ce Rusia a încercat să blocheze comerțul pe toată durata războiului. Acum, Dunărea extrem afectată de secetă, unde nivelurile apei se află la minime istorice, nu va mai putea juca un rol major până în octombrie, a arătat ministrul.

Deși autoritățile au demarat procedurile necesare, iar producătorii pot utiliza deja aceste rute, ar fi nevoie de cel puțin până la sfârșitul verii pentru a le aduce la „un nivel operațional mai mult sau mai puțin stabil”, a spus Vysotskyi.

Chiar și atunci, însă, acestea ar putea gestiona doar 50% până la 55% din capacitatea lunară a porturilor de la Marea Neagră, de aproximativ 6 milioane de tone, astfel încât ar putea servi ca măsură temporară, mai degrabă decât ca alternativă pe termen lung la transporturile maritime, a spus ministrul.

Rutele alternative ar genera, de asemenea, un cost suplimentar de 45–50 de dolari pe tonă la prețurile actuale pentru producători.

„Nu există nicio alternativă la porturile din Odesa dacă Ucraina dorește să continue să acționeze ca garant al securității alimentare”, a declarat Vysotskyi.

Prețurile alimentelor

În ultimele sezoane de recoltare, exporturile Ucrainei au reprezentat, la nivel mondial, aproximativ 6% din cele de grâu și aproximativ 11% din exporturile de porumb, fiind, de asemenea, un important exportator de semințe oleaginoase și uleiuri vegetale.

Țara a exportat 34,4 milioane de tone de cereale în sezonul 2025-2026, iar autoritățile au estimat la 43 de milioane de tone surplusul care ar putea fi exportat în sezonul actual.

Având în vedere că Rusia a blocat din nou traficul în porturi, prețurile alimentelor ar putea crește brusc, afectându-i pe consumatorii din regiune și din întreaga lume, a afirmat Vysotskyi.

„Alimentele vor deveni mai scumpe, iar pentru cei mai săraci oameni, acestea ar putea deveni pur și simplu inaccesibile”, a spus el.

Vysotskyi a făcut apel la aliații internaționali ai țării sale să contribuie la asigurarea securității în Marea Neagră, întrucât doar o armată ucraineană puternică în zonă poate asigura funcționarea exporturilor în timp ce atacurile rusești continuă.

Chiar dacă escalele navelor s-ar relua mâine, a spus Vysotskyi, ar fi nevoie de cel puțin o lună pentru revenirea la nivelurile de export înregistrate anterior.