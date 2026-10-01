Ucraina cere SUA să sancționeze rețeaua de sateliți Rassvet: „Vor putea lovi în timp real ținte de pe teritoriul nostru”

Ucraina a îndemnat Statele Unite să impună sancțiuni împotriva mai multor entități rusești care contribuie la dezvoltarea rețelei de sateliți „Rassvet” a Moscovei, alternativa rusă la rețeaua „Starlink” a SpaceX, potrivit Reuters.

Denys Sienik, adjunctul șefului misiunii diplomatice a Ambasadei Ucrainei la Washington, a declarat că Rusia extinde rapid rețeaua de sateliți „Rassvet”, afirmând că obiectivul acesteia de a-și începe operațiunile în 2027 ar reprezenta riscuri grave pentru Ucraina.

„Dacă vor lansa Rassvet până la sfârșitul anului 2026, vor putea lovi în timp real ținte ucrainene de pe teritoriul nostru”, a spus Sienik, adăugând că va transmite guvernului și Congresului SUA detalii despre firmele și persoanele pe care Kievul le acuză că sprijină proiectul Rassvet.

„Dacă aceste entități nu vor fi sancționate, acest lucru va face ca programul să devină posibil pentru Rusia, iar asta va schimba complet situația”, a spus Sienik.

Departamentul Trezoreriei SUA nu a făcut niciun comentariu imediat cu privire la presiunile Ucrainei pentru noi sancțiuni.

Rusia vrea să aibă o rețea cu sute de sateliți în următorii ani

Rusia intenționează să pună în funcțiune Rassvet, o versiune la scară redusă a sistemului Starlink al lui Elon Musk, în 2027, a declarat în iunie Alexei Shelobkov, directorul general al Iks Holding, compania care dezvoltă acest serviciu.

Compania a lansat primii 16 sateliți pe orbită joasă în martie și intenționează să ajungă la 900 în decurs de câțiva ani.

Rusia își construiește o rețea de sateliți care să rivalizeze Starlink. Foto: Elif Acar / AFP / Profimedia

SpaceX are în prezent peste ⁠10.000 de sateliți pe orbită. Starlink este interzis în Rusia, iar utilizarea echipamentelor sale este pasibilă de amenzi.

Țările occidentale au vizat infrastructura care stă la baza eforturilor Rusiei în domeniul comunicațiilor spațiale, dar există încă lacune. Kievul a exercitat presiuni asupra Washingtonului pentru a extinde sancțiunile împotriva unui grup mai larg de companii și persoane fizice ruse.

Ucraina a insistat pentru a avea acces la o acoperire extinsă a internetului prin satelit Starlink, astfel încât să poată lovi lansatoarele de rachete balistice rusești situate pe teritoriul Rusiei, o poziție susținută săptămâna trecută de președintele finlandez Alexander Stubb.