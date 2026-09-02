Ucraina notifică oficial Organizaţia Aviaţiei Civile în legătură cu spaţiul aerian rusesc. „Vrem să evităm incidentele nedorite”

Ucraina a notificat oficial Organizaţia Internaţională a Aviaţiei Civile (ICAO) că spaţiul aerian al Rusiei nu prezintă siguranţă pentru aviaţia civilă din cauza activităţii militare sporite, a anunţat miercuri ministrul ucrainean de externe Andrii Sîbiha.

„Vrem să evităm incidentele nedorite”, a scris Sîbiha pe X, potrivit Reuters.

„Războiul revine acasă în Rusia. Ucraina îşi exercită dreptul inerent de autoapărare în conformitate cu articolul 51 al Cartei ONU”, a subliniat şeful diplomaţiei ucrainene.

Anterior miercuri, ministrul rus al transporturilor Andrei Nikitin a transmis că „Moscova nu îi va permite Ucrainei” să perturbe grav operaţiunile aviaţiei civile, în pofida ameninţărilor preşedintelui ucrainean Volodimir Zelenski.

Cu o zi în urmă, liderul de la Kiev a avertizat companiile aeriene şi companiile de asigurări că prezenţa dronelor ucrainene a făcut ca spaţiul aerian rusesc să fie periculos de utilizat şi a spus că acesta este practic închis.

„Vrem să avertizăm fiecare companie aeriană care folosește spațiul aerian rus, fiecare asigurator, pe toți cei care încă mai folosesc aeroporturi rusești cheie: cerul rusesc devine complet periculos”, a declarat președintele ucrainean în mesajul său video de marți seară.

El a spus că Ucraina nu reprezintă o amenințare pentru aviația civilă, „dar vor exista drone pe cerul Rusiei și trebuie să se țină seama de acest lucru”.

„Deși autoritățile ruse nu anunță acest lucru în mod corespunzător, spațiul aerian rusesc se va închide efectiv. Războiul început de Rusia îi închide propriul cer”, a adăugat Zelenski.

Abonează-te Rațiunea, înapoi! Înțelege cele mai importante evenimente politice, naționale și internaționale, prin analize echilibrate, realizate de jurnalistul Gabriel Bejan. Abonează-te la Newsletter Rațiunea, înapoi! Înțelege cele mai importante evenimente politice, naționale și internaționale, prin analize echilibrate, realizate de jurnalistul Gabriel Bejan. Abonează-te Felicitări! Te-ai abonat la „Rațiunea, înapoi!”. Abonare Confirmă abonarea pe e-mail. Apasă pe linkul din email pentru a primi edițiile.

„Evident, ne pregătim pentru acest lucru şi luăm în considerare toate aceste ameninţări. Îmbunătăţim constant cerinţele de siguranţă a zborurilor şi securitate aeroportuară şi avem soluţii pentru toate acestea. Avem soluţii pentru toate ameninţările pe care le exprimă teroriştii. Lucrăm în strânsă legătură cu Ministerul Apărării şi Garda Naţională a Rusiei şi nu vom permite nicio perturbare semnificativă a aviaţiei civile”, a declarat ministrul rus al transporturilor Andrei Nikitin, miercuri, citat de agenţia de ştiri Interfax.