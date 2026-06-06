Ucraina oferă scuze Greciei după ce o dronă marină plină cu explozibil a ajuns lângă Lefkada

Ucraina, prin vocea purtătorului de cuvânt al MAE, a prezentat scuze Greciei după ce o dronă navală a fost găsită în luna mai în apropierea insulei Lefkada, din Marea Ionică, transmite dpa. Scuzele au fost prezentate vineri seară, în aceeaşi zi în care o dronă marină ucraineană a explodat în Portul Constanţa.

„Partea ucraineană prezintă scuze pentru incident, subliniind că acesta a fost rezultatul circumstanțelor implicate de agresiunea rusă în desfășurare contra Ucrainei”, a scris pe platforma X purtătorul de cuvânt al MAE ucrainean, Heorhii Tykhyi.

Heorhii Tykhyi a mulțumit Greciei pentru sprijinul acordat Ucrainei de la începerea invaziei ruse, spunând că Ucraina „prețuiește foarte mult relațiile sale de prietenie cu Grecia”.

„Partea ucraineană este convinsă că acest incident, la fel ca evenimente similare din alte regiuni, demonstrează că agresiunea continuă a Rusiei împotriva Ucrainei reprezintă o amenințare nu numai pentru țara noastră, ci și pentru statele vecine prietene, Europa și lumea în general”, a adăugat purtătorul de cuvânt al MAE ucrainean.

Postarea acestuia a venit în aceeași zi în care o dronă ucrainenă a explodat în Dana 78 din Portul Constanța, la ora 10.28. Drona făcea parte dintr-un grup de alte patru drone ucrainene, asupra cărora Armata Ucrainei a pierdut controlul. Și celelalte trei drone s-au autodetonat – două în larg și a treia în afara portului, a anunțat Guvernul României.

Forțele navale ucrainene au confirmat că drona marină care a explodat în portul Constanța le aparținea, adăugând că au pierdut controlul ambarcațiunii din cauza mijloacelor rusești de război electronic.

Following the incident involving a sea drone found near the Greek island of Lefkada, the Ukrainian side expresses its gratitude to Greece and the Greek people for their steadfast support of our country since the very first days of Russia's full-scale invasion. Ukraine highly… — Heorhii Tykhyi (@SpoxUkraineMFA) June 5, 2026

Drona de lângă Lefkada

În luna mai, mai mulți pescari au descoperit în largul insulei Lefkada drona navală, ce avea o lungime de aproape 6 metri și motorul în stare de funcționare.

Autoritățile grecești au identificat drona ca fiind ucraineană și au descoperit că ea transporta aproximativ 100 de kilograme de explozibil la bord. Garda de Coastă greacă a distrus încărcătura explozivă, prin detonare controlată.

🇬🇷🇺🇦 A close-up video of the Ukrainian water drone Magura V5 that was found by fishermen in Greece.



A Ukrainian forward base that dispatches these to attack Russian linked shipping around Greece is suspected. pic.twitter.com/p4SATF8oko — Lord Bebo (@MyLordBebo) May 9, 2026

În nota sa de protest, Atena a descris incidentul drept o amenințare pentru securitatea maritimă și un risc pentru civili și a cerut explicații oficiale din partea Kievului.

Insula Lefkada se află la peste 1.000 de kilometri de coasta Ucrainei, țară ce are ieșire la Marea Neagră și nu direct la Mediterana.