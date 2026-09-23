După Rusia, și Ucraina a pus ochii pe aceleași porturi care i-ar rezolva o problemă mai veche. Rolul jucat de Polonia

Ucraina analizează posibilitatea de a utiliza porturile din Marea Baltică pentru exporturile sale de cereale, a afirmat miercuri Ministerul Agriculturii de la Kiev, în urma unei măsuri similare luate de Rusia, în contextul în care ambele părți caută alternative la rutele din Marea Neagră, perturbate de războiul dintre ele, informează Reuters.

Surse au declarat pentru agenția internațională de presă că firmele rusești reconfigurează terminalele de îngrășăminte, cărbune și alte mărfuri din porturile ruse de la Marea Baltică și din zona arctică pentru a gestiona exporturile de cereale, după ce atacurile cu drone ucrainene au afectat transporturile prin Marea Neagră.

Cea mai mare parte a mărfurilor ucrainene, inclusiv cerealele, a fost redirecționată prin cele trei porturi ucrainene de pe Dunăre, după ce atacurile rusești au blocat efectiv porturile de la Marea Neagră, care gestionau anterior 90% din exporturi.

Însă acest lucru adaugă aproximativ 50 de dolari pentru fiecare tonă metrică la costurile logistice, ceea ce face ca cerealele ucrainene să devină necompetitive, și a creat blocaje.

Costuri ridicate, dificultăți logistice

„Porturile baltice ar putea gestiona exporturi de până la 20 de milioane de tone de cereale”, a spus Ministerul Agriculturii din Ucraina într-un comunicat emis după o întâlnire între miniștrii agriculturii din Ucraina și Estonia.

Transportul prin Marea Baltică ar adăuga însă aproximativ 100 de dolari pe tonă la cheltuielile de export, a precizat ministerul.

Pentru a compensa acest lucru, Ucraina ar avea nevoie de sprijin internațional de până la 2 miliarde de dolari, a adăugat instituția.

Ministerul nu a identificat o sursă potențială de finanțare și nici nu a explicat cum ar ajunge cerealele în porturile baltice.

Ucraina nu are graniță cu statele baltice, ceea ce face ca ruta de tranzit prin Polonia să fie cea mai probabilă.

Ucraina a transportat cereale prin Polonia în 2022 și 2023, în primele etape ale războiului. Această rută a stârnit proteste ample din partea fermierilor polonezi, care susțineau că cerealele ucrainene, mai ieftine, reprezentau o amenințare pentru producătorii locali.

Ucraina continuă să exporte cereale prin teritoriile vecinilor săi din Europa de Est, dar volumele rămân relativ scăzute. Conform operatorului feroviar Ukrzaliznytsia, în prima jumătate a lunii septembrie au fost transportate doar aproximativ 340.000 de tone pe aceste rute.

La jumătatea lunii septembrie, erau expediate zilnic 278 de vagoane de cereale către Europa de Est, dintre care doar 65 cu destinația Polonia.

Ucraina exportă cereale prin Polonia, Ungaria, România și Slovacia.