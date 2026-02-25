Ucraina și-a anunțat planul împotriva dronelor rusești, care vizează 4.000 de kilometri de drumuri până la finalul anului

Plase mari anti-drone, suspendate deasupra unor drumuri importante din regiunea Donețk, Ucraina, pe 18 ianuarie 2026. FOTO: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Ucraina va accelera instalarea de plase anti-drone deasupra drumurilor din zonele de front, cu scopul de a acoperi 4.000 de kilometri de drumuri până la sfârșitul acestui an, a anunțat miercuri ministrul Apărării, Mihailo Fedorov, potrivit Reuters.

Forțele ruse au vizat rutele de aprovizionare militare și bazele din spatele frontului, din ce în ce mai adânc pe teritoriul Ucrainei, folosind masiv aeronavele pilotate de la distanță (UAV-uri).

Dronele rusești au lovit, de asemenea, spitale, infrastructură și traficul civil.

Un număr tot mai mare de plase au fost instalate în ultimul an, dar sunt necesare mai multe, a spus Fedorov, adăugând că 1,6 miliarde de grivne (37 de milioane de dolari) au fost alocate din buget pentru a consolida măsurile de protecție și pentru a contracara dronele rusești.

Acest tip de plase pot bloca elicele și împiedica dronele să-și atingă țintele – echipamente de mare valoare, soldați sau civili.

„În doar o lună, am crescut viteza de la 5 km pe zi, în ianuarie, la 12 km în februarie. Acest lucru a îmbunătățit semnificativ siguranța mișcărilor militare și a asigurat funcționarea stabilă a comunităților din prima linie”, a afirmat Fedorov, într-un comunicat publicat pe aplicația de mesagerie Telegram.

„În martie, intenționăm să închidem 20 de km de drumuri pe zi. Până la sfârșitul anului, intenționăm să instalăm încă 4.000 de km de (plase de) protecție anti-drone pe drumuri”, a adăugat ministrul ucrainean.

Ucraina va accelera, de asemenea, construcția de fortificații în regiunile nord-estice Harkov și Sumî, precum și în regiunea nordică Cernihiv, aflată la granița cu Rusia, a mai afirmat Fedorov.