UDMR ia în calcul să susțină un guvern PSD: „Toate opțiunile sunt pe masă”. Liderul care estimează „rezultate” în două săptămâni

În acest moment nu poate fi exclusă nicio variantă privind formarea viitorului guvern, a declarat marți senatorul UDMR Tanczos Barna, care este și vicepremier interimar, el estimând că un Executiv cu drepturi depline are șanse să fie învestit până în prima săptămână a lunii septembrie.

Întrebat, la Senat, dacă UDMR ia în calcul să susțină un guvern în jurul PSD, Tanczos Barna a afirmat că negocierile se vor intensifica spre finalul lunii august și că prioritatea o reprezintă formarea cât mai rapidă a unui Executiv cu puteri depline.

„Sunt foarte multe variante și în momentul de față pe masă. Cred că este prematur. În ultima săptămână din august probabil se vor intensifica aceste negocieri. Un lucru este cert: avem nevoie de un guvern în cel mai scurt timp posibil cu atribuții și cu puteri de pline”, a afirmat Tanczos Barna.

„Nu se mai poate continua în forma aceasta, nu se mai poate continua cu toate hotărârile de guvern suspendate în instanță, nu se poate continua cu proceduri parlamentare extraordinare pentru fiecare lege”, a adăugat el, citat de Agerpres.

Barna a precizat că el nu consideră firesc ca, pentru acordarea sprijinului destinat agricultorilor, să fie necesară convocarea Parlamentului, în condițiile în care în celelalte state membre ale UE aceste măsuri sunt deja în curs de implementare.

„Toate acestea ne întârzie și nu persoana este importantă, cea care ocupă vremelnic poziția de ministru, ci este importantă soluția democratică, politică în interesul fermierilor”, a mai spus Tanczos Barna.

„Orice este posibil în momentul de față”

Vicepremierul interimar a subliniat că formarea unui guvern depinde de găsirea unei formule acceptabile pentru principalele partide parlamentare.

„Am văzut, PNL nu vrea cu PSD, PSD nu vrea cu PNL-USR. Până sunt în această situație, lucrurile se pot rezolva foarte complicat, foarte greu, dar, încă o dată, probabil în două săptămâni o să avem rezultate. (…) Nu se poate exclude nicio variantă în momentul de față. (…) Toate opțiunile sunt pe masă, pentru că cel mai important este să avem un guvern de drept. (…) Neavând soluție, toate scenariile sunt reluate. De asta am spus că toate variantele sunt în continuare pe masă”, a adăugat senatorul UDMR.

„Sunt variante propuse de PNL, variante propuse de PSD. Probabil și domnul președinte are propria viziune cum ar trebui rezolvate problemele. Orice este posibil în momentul de față. Important este să se găsească cel mai bine soluția”, a menționat el.

Varianta Siegfried Mureșan premier

Tanczos Barna a estimat că noul guvern are șanse să fie alcătuit în ultima săptămână din august, iar cel târziu în prima săptămână a lunii septembrie.

Întrebat dacă UDMR îl mai susține pe Siegfried Mureșan ca propunere de premier, Tanczos Barna a spus: „Este ultima fază a propunerilor de prim-miniștri, unde s-au oprit lucrurile, domnul (Sorin) Grindeanu și domnul Siegfried Mureșan sunt cele două persoane care, în procedura clasică de propunere de premier, au rămas pe masă, acolo ne-am oprit, dacă lucrurile se reiau de acolo, o să vedem”.

„Este astăzi ultima propunere făcută. Nu am zis că îl susțin. Am zis că este ultima propunere. Nu am zis că nu-l susțin. Am spus că este ultima propunere, nu sunt discuții pe această propunere”, a adăugat Tanczos Barna.

Criza politică generată de moţiunea de cenzură depusă PSD-AUR împotriva Guvernului Bolojan, adoptată de Parlament pe 5 mai, este și acum departe de soluționare, în contextul blocajului dintre partidele din fosta coaliție.

Preşedintele Nicuşor Dan a făcut până acum două desemnări de premier – Eugen Tomac şi Adrian Veştea, dar doar Guvernul Veştea a ajuns la vot în Parlament, unde a fost respins. Iar PNL a anunțat de mai multe ori, ferm, că nu va mai face o coaliție de guvernare alături de social-democrați.