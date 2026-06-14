UDMR, ședință de urgență, după ce a fost „luat prind surprindere” de nominalizarea lui Adrian Veștea

Liderii UDMR se întrunesc în ședință duminică, de la ora 18:00, pentru a stabili dacă îi acordă sau nu sprijin politic lui Adrian Veștea pentru funcția de prim-ministru, a anunțat, la Digi 24, liderul deputaților formațiunii, Csoma Botond.

El a precizat că UDMR a fost luat prin surprindere de hotărârea președintelui Nicușor Dan de a-l nominaliza pe Adrian Veștea ca prim-ministru.

„Vom avea la ora 18:00 o ședință și vom vedea ce vom face. (…) Sunt absolut sigur că decizia noastră nu se va rezuma la faptul dacă vom primi sau nu portofolii ministeriale în noul Guvern. Este o analiză mult mai complexă. Trebuie să vedem ce susținere are domnul Veștea, din ce zonă. PSD nu ajunge pentru o majoritate”, a explicat parlamentarul UDMR, pentru Digi 24, citat de Agerpres.

Csoma Botond a mai precizat că UDMR se aștepta ca Eugen Tomac să renunțe la mandat, în condițiile în care nu avea susținere parlamentară, iar partidele din fosta coaliție să formuleze o nouă propunere.

„Ne-am gândit că poate se vor flexibiliza puțin pozițiile politice după ce Tomac nu strânge majoritatea sau renunță la mandat. Am crezut că va exista această situație când pozițiile politice se vor flexibiliza și vom fi în acea situație când putem merge la Cotroceni cu o propunere de premier. Nu a fost așa. Domnul Nicușor Dan a făcut această desemnare”, a afirmat el.

Președintele Nicușor Dan a anunțat, duminică dimineață, că Eugen Tomac și-a depus mandatul de premier desemnat și l-a nominaliat în locul acestuia pe Adrian Veștea, prim-vicepreședinte PNL și șeful CJ Brașov.