UE a ajuns la un acord comercial cu încă o țară asiatică, după ani de negocieri: „O victorie pentru ambele părți”

Uniunea Europeană şi Filipine au convenit marţi asupra unui „acord substanţial” privind un tratat de liber schimb, ceea ce reprezintă un „moment semnificativ”, după cum a confirmat Manila, în perspectiva semnării oficiale care va avea loc în 2027, după mai mulţi ani de negocieri, transmite AFP, preluată de Agerpres.

Preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a anunţat într-o postare pe X această realizare după o convorbire telefonică cu preşedintele filipinez Ferdinand Marcos Jr..

„Tocmai am ajuns la un acord privind pactul de liber schimb! Se întâmplă exact la trei ani după vizita mea la Manila pentru a relansa negocierile”, a spus Von der Leyen în mesajul însoţit de un comunicat în care subliniază intenţia sa de a reveni în arhipelag anul viitor pentru semnarea tratatului.

„Un progres şi o victorie pentru ambele părţi”, a scris, la rândul său, pe reţelele sociale, comisarul european pentru comerţ Maros Sefcovic, după un apel video cu Maria Cristina Aldeguer-Roque, secretar pentru comerţ şi industrie din Filipine.

Potrivit comisarului, acest acord aprofundează legăturile cu „una din cele mai dinamice economii din Asia de Sud-Est”, oferind un potenţial mare de creştere dincolo de schimburile actuale, care se apropie de 18 miliarde de euro în bunuri şi 10 miliarde în servicii.

Ambele părţi şi-au îndemnat echipele de negociere să finalizeze ultimele detalii, fără a oferi mai multe informaţii despre data semnării.

Consolidarea relaţiilor UE cu Filipine survine în contextul eforturilor Bruxelles-ului de a-şi diversifica partenerii comerciali şi de a reduce dependenţa blocului faţă de Statele Unite, ca urmare a politicii tarifare impuse de preşedintele Donald Trump.

Între sfârşitul anului trecut şi începutul acestui an, UE a semnat cu Indonezia, India şi Australia acorduri de liber schimb care fuseseră uitate în sertar în ultimele două decenii şi care se adaugă celor pe care le avea deja în regiune cu Singapore, Vietnam, Japonia, Coreea de Sud şi Noua Zeelandă, precum şi celui pe care îl negociază cu Thailanda.