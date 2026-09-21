UE a amendat Google cu 400 de milioane de euro pentru probleme cu geolocalizarea utilizatorilor / Răspunsul companiei

Gigantul american Google a fost condamnat luni la o amendă de 403 milioane de euro de către autoritatea irlandeză de protecție a datelor, pentru încălcarea normelor europene (RGPD) privind utilizarea datelor de geolocalizare ale utilizatorilor săi, potrivit AFP și Reuters.

Este vorba despre a patra cea mai mare amendă aplicată vreodată de Comisia irlandeză pentru protecția datelor (DPC), care supraveghează Google la nivel european, întrucât sediul central al grupului pentru Europa se află la Dublin.

Datele de geolocalizare pot „îmbunătăți utilitatea serviciilor online, dar pot dezvălui, de asemenea, o cantitate semnificativă de informații despre o persoană, inclusiv informații intrinsec private”, a subliniat Graham Doyle, comisar al DPC, citat într-un comunicat.

„Din cauza încălcărilor comise de Google”, utilizatorii „puteau să nu știe că locația lor era folosită, de exemplu, pentru a-i influența prin reclame sau pentru a le deduce interesele, și puteau pierde controlul asupra datelor lor cu caracter personal”, a subliniat acesta.

DPC a deschis ancheta în 2020, în urma plângerilor formulate de mai multe organizații europene pentru drepturile consumatorilor cu privire la prelucrarea de către Google a datelor de localizare în legătură cu anumite servicii și produse.

Aceasta se referă la conformitatea cu RGPD (Regulamentul general privind protecția datelor) a funcționalităților „Activitate pe web și în aplicații”, „Istoric al locațiilor” și „Precizia localizării”.

„Acest caz se referă la reguli vechi care au fost actualizate între timp”, a declarat un purtător de cuvânt al Google. „Începând din 2019, ne-am îmbunătățit considerabil practicile și am lansat instrumente solide care simplifică gestionarea datelor de localizare”, a adăugat acesta.

Google face în prezent obiectul a încă trei anchete ale DPC, „toate aflate într-un stadiu avansat”, potrivit autorității.

Cea mai mare amendă decisă de DPC a fost aplicată companiei Meta în 2023: 1,2 miliarde de euro pentru transferul de date către Statele Unite, în ciuda temerilor de la acea vreme privind supravegherea de către serviciile americane.

Aceasta este a patra cea mai mare amendă aplicată de autoritatea de supraveghere cu sediul în Irlanda, care este principalul organism de reglementare al UE pentru majoritatea marilor companii americane de internet, datorită faptului că operațiunile lor din UE se desfășoară în Irlanda.