UE a aprobat un medicament care previne HIV. Eficiență extraordinară în testele clinice

Lenacapavir, medicamentul injectabil care previne infectarea cu HIV, se va vinde și în UE. Foto: Nardus Engelbrecht / AP / Profimedia

Comisia Europeană a acordat autorizația de comercializare pentru medicamentul injectabil bianual al Gilead Sciences ce previne infecția cu HIV, a anunțat marți compania, potrivit Reuters.

Medicamentul, cunoscut sub denumirea științifică de lenacapavir, va fi comercializat în Europa sub numele de Yeytuo. Acesta a fost aprobat în iunie de autoritățile de reglementare din SUA, unde este comercializat sub numele de Yeztugo.

Aprobarea Comisiei este pentru utilizarea în cele 27 de state membre ale Uniunii Europene, precum și în Norvegia, Islanda și Liechtenstein. Înainte ca medicamentul să poată fi pus la dispoziția pacienților, Gilead va trebui să stabilească condițiile de preț și de subvenție cu sistemele de sănătate din fiecare țară.

În Statele Unite, prețul de listă al Gilead pentru Yeztugo este de peste 28.000 de dolari pe an. Unii asiguratori americani amână acoperirea costurilor pentru noua injecție, invocând prețul ridicat al acesteia în comparație cu pastilele generice.

Analiștii estimează că medicamentul va genera vânzări de peste 4 miliarde de dolari pe an până în 2029, potrivit LSEG.

Eficiență de aproape 100% în prevenirea HIV în studiile clinice

Comisia Europeană a aprobat medicamentul pentru profilaxia pre-expunere (PrEP) pentru a reduce riscul de infectare cu HIV pe cale sexuală la adulții și adolescenții cu risc crescut de a contracta mortalul virus.

Lenacapavir s-a dovedit aproape 100% eficient în prevenirea HIV în cadrul unor studii clinice ample efectuate anul trecut, dând noi speranțe în ceea ce privește întreruperea transmiterii virusului care infectează 1,3 milioane de persoane pe an.

Gilead a afirmat că cererea sa către UE a fost analizată într-un termen accelerat și i s-a acordat un an suplimentar de protecție pe piață.

Compania a declarat că a depus cereri de aprobare a lenacapavirului pentru PrEP la autoritățile din Australia, Brazilia, Canada, Africa de Sud și Elveția și că pregătește depunerea solicitărilor în Argentina, Mexic și Peru.

În iulie, Organizația Mondială a Sănătății a recomandat lenacapavirul ca opțiune suplimentară de PrEP pentru prevenirea HIV.