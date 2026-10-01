UE a suspendat banii pentru Sierra Leone, care nu vrea să-l predea pe un olandez condamnat în total la 124 de ani de închisoare

Comisia Europeană a suspendat ajutorul financiar acordat Sierra Leone din cauza refuzului acestei țări de a-l aresta și preda pe lordul european al cocainei, olandezul Jos Leijdekkers, a declarat joi ministrul Justiției din Țările de Jos, David van Weel, potrivit Reuters, NL Times și Telegraaf.

Decizia de a suspenda plățile în valoare de 18 milioane de euro promise pentru acest an are scopul de a exercita presiune asupra Sierra Leone pentru a lua măsuri împotriva lui Leijdekkers, care a găsit refugiu și protecție la nivel înalt în această țară din Africa de Vest încă din cel puțin 2023.

Infractorul condamnat pentru trafic de droguri, cunoscut și sub numele de Bolle Jos, locuiește de multă vreme în Sierra Leone și, potrivit unor surse, ar avea legături strânse cu familia președintelui acestei țări.

„Sunt foarte mulțumit de această măsură. Este extrem de revoltător faptul că fondurile Uniunii Europene sunt alocate unei țări care refuză să coopereze în ceea ce privește extrădarea unei persoane precum Bolle Jos”, a declarat Van Weel.

În urmă cu câteva luni, ministrul olandez a declarat că, „după estimările noastre, acest om are un venit de sute de milioane de euro pe lună într-o țară al cărei produs național brut este mai mic decât venitul său. Acest lucru corupe, în mod firesc, complet o astfel de țară”.

Leijdekkers este unul dintre cei mai căutați fugari din Europa și Olanda a solicitat extrădarea sa, dar până în prezent Sierra Leone a refuzat să coopereze.

Alte 22,5 milioane de euro promise pentru anul viitor ar putea fi, de asemenea, suspendate dacă țara continuă să refuze cooperarea, a spus Van Weel.

Leijdekkers a fost condamnat în lipsă la 24 de ani de închisoare în Olanda pentru traficul a peste 7 tone de cocaină.

În Belgia, el a fost condamnat la o pedeapsă totală de aproximativ 100 de ani de închisoare în diverse dosare.