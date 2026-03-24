UE amână adoptarea propunerii care interzice definitiv importurile de petrol din Rusia

Comisia Europeană nu va mai prezenta, pe 15 aprilie, așa cum era prevăzut inițial, o propunere legislativă privind interzicerea definitivă a importurilor de petrol rusesc, potrivit unei agende legislative actualizate și publicate marți, relatează Reuters.

Un oficial al UE a declarat însă pentru Reuters că propunerea nu a fost anulată și că va fi publicată în continuare, deși nu la data prevăzută inițial, la jumătatea lunii aprilie, din cauza „evoluțiilor geopolitice actuale”.

Decizia vine într-un moment în care războiul din Iranul provoacă cea mai mare penurie de petrol din istorie, potrivit Agenției Internaționale pentru Energie, determinând o creștere vertiginoasă a prețurilor globale la țiței.

Propunerea care trebuia prezentată pe 15 aprilie consfințea prin lege eliminarea treptată completă a importurilor de petrol din Rusia până cel târziu la sfârșitul anului 2027. Uniunea Europeană a adoptat deja o lege privind eliminarea treptată a importurilor de gaze din Rusia până la sfârșitul anului 2027.

Măsura va avea un impact imediat redus asupra aprovizionării fizice, întrucât UE importa doar 1% din petrolul său din Rusia până în ultimul trimestru al anului 2025, după ce a redus drastic importurile ca urmare a izbucnirii războiului în 2022.

Însă Bruxelles dorește să consacre eliminarea completă a petrolului rusesc într-o legislație care va rămâne în vigoare, chiar dacă un acord de pace în războiul din Ucraina va conduce în cele din urmă la ridicarea sancțiunilor de către UE.

Sancțiunile UE asupra petrolului rusesc transportat pe mare au eliminat deja cea mai mare parte a importurilor blocului.

Ungaria și Slovacia erau singurele două țări din UE care mai importau petrol rusesc la 27 ianuarie, când Kievul a declarat că un atac cu drone rusești a lovit o conductă de petrol cheie pentru livrările Rusiei.