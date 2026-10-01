UE are atât de multe legi încât se teme că o țară candidată nu le va putea traduce la timp

Muntenegrul s-ar putea să nu poată traduce cu acuratețe toate legile UE la timp pentru aderare, Comisia Europeană analizând în prezent opțiuni pentru o derogare, inclusiv posibilitatea ca Podgorica să folosească o limbă existentă a UE pentru a acoperi lacunele, iar croata ar fi alegerea cea mai evidentă, relatează Euronews.

Muntenegrul își propune să devină al 28-lea stat membru al UE până în 2028. Înainte de aceasta, trebuie să adopte și să traducă așa-numitul „acquis” comunitar, adică zecile de mii de acte legislative ale UE care alcătuiesc cadrul juridic al blocului. Însă Bruxelles-ul devine tot mai îngrijorat că țara nu va reuși să finalizeze acest proces la timp.

„Muntenegrul va trebui să asigure traducerea acquis-ului în limba sa oficială cu suficient timp înainte de aderare și va trebui să formeze un număr suficient de traducători și interpreți necesari pentru buna funcționare a instituțiilor UE după aderarea sa”, se arată în cadrul de negociere al țării cu UE.

Podgorica a investit semnificativ în capacitatea sa administrativă și dă asigurări că activitatea va fi finalizată la timp. Cu toate acestea, oficiali europeni au declarat sub condiția anonimatului că executivul UE a început să analizeze planuri de rezervă.

Traducerile Muntenegrului, reclamate de Croația

Situația s-a ivit după ce Croația și-a exprimat îngrijorarea cu privire la calitatea unora dintre textele juridice traduse. Croația și Muntenegru se află într-o dispută bilaterală din cauza mai multor subiecte, majoritatea rămase nerezolvate din perioada războaielor iugoslave.

De când Croația, cel mai recent stat care a aderat la UE, a devenit membră în 2013, volumul legislației comunitare aproape s-a dublat.

Țările candidate trebuie să traducă toată legislația relevantă a UE în limba lor oficială. Instituțiile UE sunt responsabile doar de o verificare finală înainte de publicarea acesteia în Jurnalul Oficial, în momentul aderării.

Traducerea reprezintă doar o parte a pregătirii lingvistice. Unele acte legislative trebuie adaptate la contextul instituțional al țării candidate, de exemplu prin desemnarea autorităților care vor fi responsabile de supraveghere.

Comisia Europeană analizează o derogare

Comisia analizează mai multe opțiuni pentru o eventuală derogare, inclusiv posibilitatea ca Muntenegrul să folosească o altă limbă oficială a UE până când va avea timpul necesar pentru a acoperi lacunele și pentru a traduce cu acuratețe legislația rămasă.

Decizia ar aparține Podgoricăi, însă croata este alegerea evidentă. Este singura limbă oficială a UE care are aceleași caracteristici fundamentale și care este inteligibilă pentru un vorbitor de muntenegreană.

Totuși, aceasta este doar una dintre mai multe opțiuni și este posibil să nu fie pe placul Muntenegrului. Politica identitară are rădăcini puternice în Balcanii de Vest, iar Podgorica a luptat ani de zile pentru ca limba muntenegreană să fie recunoscută oficial la nivel internațional.

Derogările nu sunt ceva nou. Malta a creat un precedent: din cauza numărului insuficient de traducători calificați, a obținut o derogare excepțională și temporară de la obligația de a traduce toate actele UE în limba malteză pentru o perioadă de trei ani după aderarea sa în 2004, cu obligația ca toate traducerile restante să fie finalizate până la sfârșitul anului 2008.

Irlanda reprezintă un alt exemplu, cu o diferență importantă. Derogarea sa a fost acordată la câteva decenii după aderare, atunci când irlandeza a devenit limbă oficială cu statut deplin, iar obligația de a traduce temporar toate actele UE în limba irlandeză a fost suspendată.