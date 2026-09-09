UE ia din nou la țintă Airbnb în cele mai cuprinzătoare măsuri de până acum

Inițiativa Comisiei Europene urmărește să armonizeze regulile în întreaga Europă, după ce autoritățile din orașe precum Paris, Barcelona și Veneția au recurs la o serie de reglementări diferite pentru a limita activitatea Airbnb, măsuri care au fost atacate în instanță de companie, transmite Reuters .

Airbnb și alte companii de închiriere de locuințe pe termen scurt urmează să se confrunte cu noi restricții în Uniunea Europeană, după ce executivul comunitar a propus miercuri noi reguli menite să ajute autoritățile să abordeze criza locuințelor din zonele foarte căutate de turiști .

Lipsa locuințelor accesibile, provocată de creșterea numărului de proprietăți oferite spre închiriere pe termen scurt pentru turiști, i-a determinat pe locuitori, în special pe tinerii europeni, să iasă în stradă pentru a protesta.

„În urmă cu un an, am promis că voi aborda problema accesibilității locuințelor în Europa”, a declarat Ursula von der Leyen, președinta Comisiei Europene, într-un comunicat remis presei miercuri.

„Astăzi facem un pas în această direcție. Oferind mai multă claritate și sprijin autorităților locale și comunităților, ținând cont de realitățile locale”, a adăugat ea.

Airbnb, la mâna autorităților locale, dacă propunerile UE trec

Propunerea, care va trebui să fie convenită cu statele membre ale UE și cu Parlamentul European în următoarele luni pentru a putea deveni lege, oferă pentru prima dată un cadru european comun pentru evaluarea măsurilor privind locuințele.

Comisia a declarat că autoritățile pot identifica zonele afectate de o criză a locuințelor verificând dacă nivelul prețurilor în raport cu veniturile este ridicat sau dacă acesta a înregistrat o tendință de creștere în ultimii 10 ani.

Comisia a precizat că orice restricții ulterioare impuse închirierilor pe termen scurt trebuie să se bazeze pe dovezi, să fie necesare și limitate la zonele afectate și să nu aibă caracter retroactiv.

Autoritățile locale vor fi cele care decid dacă doresc să ia măsuri. Propunerea recomandă de asemenea autorităților să pună la dispoziție terenuri pentru construirea de locuințe și să modernizeze procesul de planificare și construcție.