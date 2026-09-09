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Actualitate

UE ia din nou la țintă Airbnb în cele mai cuprinzătoare măsuri de până acum

Sebastian Jucan
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Airbnb și alte companii de închiriere de locuințe pe termen scurt urmează să se confrunte cu noi restricții în Uniunea Europeană, după ce executivul comunitar a propus miercuri noi reguli menite să ajute autoritățile să abordeze criza locuințelor din zonele foarte căutate de turiști.

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Inițiativa Comisiei Europene urmărește să armonizeze regulile în întreaga Europă, după ce autoritățile din orașe precum Paris, Barcelona și Veneția au recurs la o serie de reglementări diferite pentru a limita activitatea Airbnb, măsuri care au fost atacate în instanță de companie, transmite Reuters.