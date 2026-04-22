UE ia în considerare să oblige statele membre să facă stocuri de combustibil pentru avioane. Kerosenul va fi redistribuit între state

Uniunea Europeană analizează posibilitatea de a obliga statele membre să mențină stocuri de combustibil pentru avioane și, eventual, să îl redistribuie în funcție de nevoile și eventualele penurii din diferite țări, a declarat miercuri pentru Reuters responsabilul pentru politica energetică al Europei, pe fondul temerilor tot mai mari privind posibile lipsuri generate de războiul dintre SUA și Israel cu Iranul.

Tot miercuri, Comisia Europeană a propus o serie de măsuri pentru a gestiona impactul energetic al conflictului, inclusiv monitorizarea la nivelul întregii Uniuni a producției rafinăriilor, în încercarea de a utiliza la maximum capacitatea acestora.

Comisarul european pentru energie, Dan Jørgensen, a declarat pentru Reuters că o eventuală măsură suplimentară, introducerea unor reguli care să oblige statele să constituie rezerve de combustibil pentru avioane, „este cu siguranță ceva ce am lua în considerare”. El a adăugat că este prea devreme pentru a spune dacă va fi necesară redistribuirea acestui combustibil între state.

„Vom putea, dacă va fi necesar, să introducem instrumente de redistribuire și alte măsuri pe care în mod normal nu le folosim în acest sector. De regulă, lăsăm piața să decidă, dar putem ajunge într-o criză în care problema reală să fie securitatea aprovizionării, nu doar prețurile”, a spus el într-un interviu.

În prezent, Uniunea Europeană obligă statele membre să mențină rezerve de petrol și produse petroliere echivalente cu 90 de zile de consum, ca tampon în caz de penurie. Țările pot include și combustibil pentru avioane în aceste stocuri, însă nu există, deocamdată, o obligație explicită în acest sens.

Uniunea Europeană a transmis că, în prezent, nu există probleme legate de lipsa combustibilului pentru avioane, însă o blocare prelungită în Strâmtoarea Ormuz ar putea genera dificultăți pe termen mai lung.

Agenția Internațională pentru Energie a estimat că ar putea apărea penurii până în luna iunie, dacă Europa reușește să înlocuiască doar jumătate din cantitățile pe care le primește în mod obișnuit din Orientul Mijlociu.

Dan Jørgensen a declarat că există totuși speranța de a crește producția de combustibil pentru avioane în rafinăriile europene.