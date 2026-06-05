UE pregătește o măsură contra bărbaților care fug din Ucraina: „Războiul trebuie purtat și câștigat”

Miniștrii UE au susținut joi, în mare măsură, o propunere de limitare a accesului la protecția temporară pentru bărbații ucraineni aflați la vârsta de recrutare, a declarat ministrul suedez al migrației, potrivit Reuters.

Uniunea Europeană a activat Directiva privind protecția temporară a ucrainenilor după invazia Rusiei din 2022, pentru a gestiona sosirile în masă ale persoanelor strămutate.

Programul, care a fost prelungit de trei ori și urmează să expire în martie 2027, acordă beneficiarilor permise de ședere, acces la piața muncii și asistență socială.

Ministrul suedez al migrației, Johan Forssell, a declarat că țara sa este în favoarea propunerii care a fost discutată în cadrul unei reuniuni a Consiliului Justiție și Afaceri Interne de la Luxemburg.

Orice restricții ar trebui să se aplice doar noilor sosiți care solicită statutul de protecție temporară, nu și celor care beneficiază deja de acest program, a adăugat el.

„Războiul trebuie purtat și câștigat”

„Este esențial pentru noi să le oferim ucrainienilor protecție, dar, în același timp, războiul trebuie purtat și câștigat. Pentru ca acest lucru să se întâmple, este esențial ca mai mulți bărbați să rămână în Ucraina și să lupte”, a declarat Forssell înaintea reuniunii.

Comisia Europeană ar trebui să propună orice prelungire sau modificare a schemei, care trebuie apoi aprobată de țările UE.

Peste 4,33 milioane de persoane care au fugit din Ucraina beneficiază în prezent de această directivă, potrivit datelor Eurostat.

Germania găzduiește cea mai mare parte a ucrainenilor în cadrul schemei, aproximativ 29% din totalul UE, urmată de Polonia și Cehia, au arătat datele Eurostat.