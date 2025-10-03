UE restricționează utilizarea „chimicalelor eterne” din spumele de stingere a incendiilor / Comisia Europeană: „60% dintre spume conțin PFAS, care au contaminat solul și apa potabilă”

Comisia Europeană a anunțat vineri că va restricționa utilizarea substanțelor cunoscute sub numele de PFAS sau „chimicale eterne” în spumele utilizate pentru stingerea incendiilor, un pas spre obiectivul UE de a reduce la minimum folosirea acestor substanțe în bunurile de consum, notează Reuters.

PFAS-urile, denumite și substanțe per- și polifluorurate, nu se descompun în mediul înconjurător, ceea ce ridică îngrijorări legate de acumularea lor în ecosisteme, în apa potabilă și în organismul uman.

Restricția va intra în vigoare până la sfârșitul acestei luni, însă vor exista perioade de tranziție diferite – de la câteva luni pentru anumite industrii până la zece ani, în funcție de tipul de utilizare.

Vânzarea stingătoarelor portabile care conțin PFAS va fi limitată după șase luni, iar utilizarea spumelor cu PFAS în activități de instruire, testare sau de către serviciile municipale de pompieri va fi restricționată după 18 luni.

Pentru siturile industriale cu risc ridicat, reglementate de normele UE de siguranță – cum sunt cele care stochează cantități mari de lichide inflamabile – este prevăzută o perioadă de tranziție de zece ani.

„Aproximativ 60% dintre spumele de stingere conțin PFAS. Acest lucru a dus la numeroase cazuri de contaminare a solului și a apei, inclusiv a celei potabile. Este un pas important pentru combaterea poluării cu PFAS în întreaga Europă”, a declarat comisarul european pentru Mediu, Jessika Roswall.