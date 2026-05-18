UE se pregătește să oblige firmele să cumpere piese de la furnizori care nu sunt din China

UE elaborează planuri pentru a forța companiile europene să cumpere componente esențiale de la cel puțin trei frunizori diferiți pentru a reduce dependența blocului comunitar de China, potrivit surselor Financial Times.

Noile reguli ar afecta întreprinderile dintr-o serie de sectoare-cheie, precum cel chimic și cel al utilajelor industriale, care s-au plâns de o creștere bruscă a importurilor ieftine din China, potrivit a doi oficiali ai UE familiarizați cu această chestiune.

Propunerile vin ca răspuns la restricțiile impuse de Beijing asupra exporturilor de tehnologii-cheie.

Noua lege ar stabili plafoane, estimate la aproximativ 30-40%, pentru ceea ce poate fi achiziționat de la un singur furnizor. Restul componentelor ar trebui să provină de la cel puțin trei furnizori diferiți, care să nu fie toți din aceeași țară.

Comisarul UE pentru comerț, Maroš Šefčovič, dorește să combată deficitul comercial de 1 miliard de euro pe zi al blocului și să protejeze companiile de „utilizarea comerțului ca armă” de către China, au declarat oficialii care au vorbit cu FT.

Anul trecut, unele linii de producție auto europene s-au oprit din activitate după ce Beijingul a impus bariere asupra exportului de magneți din pământuri rare și a altor componente.

Šefčovič intenționează să impună o serie de tarife severe asupra produselor chimice și a utilajelor din China pentru a opri o creștere dramatică care a pus în dificultate producătorii europeni, potrivit oficialilor.

„În multe domenii devenim treptat dependenți de exporturile din China. Dependențele au un preț și, prin urmare, trebuie să ne dublăm eforturile [de diversificare]”, a declarat un înalt funcționar al Comisiei.

Parlamentul European pregătește și el ceva care supără China

Dezvăluirile privind planurile Bruxellesului vin în contextul în care Parlamentul European se află în primele etape ale adoptării unei legislații care stabilește reguli stricte privind controlul și proprietatea Uniunii Europene asupra producției din industriile critice și care limitează furnizorii „cu risc ridicat” în domeniul securității cibernetice, ceea ce deranjează China.

Beijingul a insistat ca prevederile-cheie privind originea, achizițiile și cerințele tehnologice din noile reguli de producție să fie eliminate, iar definițiile termenului „risc ridicat” din regulile de securitate cibernetică să fie mai puțin dure.

Eforturile Europei de a obține o mai mare independență vin în contextul în care China și SUA încearcă să-și repare relațiile comerciale, iar președintele Donald Trump s-a dus săptămâna trecută la Beijing, însoțit de o delegație de directori executivi cu ținta de a rezolva problemele comerciale cu China.

Directorii executivi europeni și americani au criticat de mult timp creșterea exporturilor firmelor chineze care primesc subvenții la ele acasă, considerând-o nedreaptă, și au cerut un acces mai mare pe piața din China, unde anumite sectoare sunt restricționate pentru investitorii străini.