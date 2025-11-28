Sari direct la conținut
StartupCafe.ro

Ultima ediție FIDELIS 2025: Dobânzile acordate la euro și lei pentru sesiunea de o săptămână din luna decembrie

HotNews.ro
Ultima ediție FIDELIS 2025: Dobânzile acordate la euro și lei pentru sesiunea de o săptămână din luna decembrie
Bancnote lei românești (Foto: Inquam Photos / Octav Ganea)

Românii care au ceva bani strânși vor putea investi în titluri de stat Fidelis, în luna decembrie 2025, în ultima sesiune din acest an a programului guvernamental prin care se obțin dobânzi la economiile în euro și lei.

Ediția a 11-a a FIDELIS se va desfășura în perioada 5-12 decembrie 2025, potrivit unui comunicat transmis, vineri, de Ministerul Finanțelor, comunității antreprenoriale StartupCafe.ro.

Citește mai departe pe StartupCafe…

Te simți mai bine cu medici buni și tehnologie de vârf MedLife
INTERVIURILE HotNews.ro