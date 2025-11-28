Ultima ediție FIDELIS 2025: Dobânzile acordate la euro și lei pentru sesiunea de o săptămână din luna decembrie

Românii care au ceva bani strânși vor putea investi în titluri de stat Fidelis, în luna decembrie 2025, în ultima sesiune din acest an a programului guvernamental prin care se obțin dobânzi la economiile în euro și lei.

Ediția a 11-a a FIDELIS se va desfășura în perioada 5-12 decembrie 2025, potrivit unui comunicat transmis, vineri, de Ministerul Finanțelor, comunității antreprenoriale StartupCafe.ro.

