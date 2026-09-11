Bolojan dă drumul la sute de angajări și indexarea salariilor cu inflația în 22 de companii locale

Guvernul a aprobat majorarea cheltuielilor de natură salarială, ocuparea posturilor vacante, precum și creșterea numărului de personal și a costurilor aferente pentru 22 de companii și regii aflate în subordinea, coordonarea sau sub autoritatea primăriilor din 18 județe, prezentând decizia ca fiind un efect urmare a dezvoltării activității.

Cuantumul acestor cheltuieli este de 22.942.218 lei, din care 5.062.675 de lei reprezintă majorări salariale pentru 16 operatori, 4.390.593 de lei sunt cheltuieli aferente celor 103 posturi vacante (în cazul a 13 operatori), iar 13.488.948 de lei reprezintă cheltuieli aferente pentru 380 de posturi nou-înființate.

Cheltuielile sunt suportate integral din bugetele operatorilor economici. Actul normativ, analizat de Profit.ro, este prezentat ca fiind necesar întrucât operatorii economici vizați desfășoară activități esențiale în domenii precum servicii comunitare de utilități publice, transport public local, alimentare cu apă, canalizare, salubrizare, administrarea domeniului public, energie termică, administrarea parcurilor publice, servicii edilitar-gospodărești și alte activități de interes public local.

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