ULTIMA ORĂ Dacia a tăiat producția pe zi la puțin peste 1.000 de mașini

Informațiile privind reducerea ritmului de producție la uzina Dacia din Mioveni cu încă aproximativ 100 de vehicule pe zi se confirmă acum, odată cu publicarea cifrelor pentru toată luna septembrie pentru Dacia, care arată un declin pronunțat al activității în uzina de automobile.

Automobile Dacia din Mioveni a produs în luna septembrie 23.355 de vehicule, ceea ce înseamnă o reducere puternică, cu -19,55% față de volumul din urmă cu un an, relevă datele analizate de Profit.ro.

Situația vine pe fondul frânării cererii, atât pe piața internă, cât și pe piețele europene, fiind a doua cea mai puternică scădere lunară a uzinei de la începutul acestui an, dacă nu punem la socoteală luna august, lună de remont, în care uzina a fost oprită în mare parte.

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