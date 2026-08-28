ULTIMA ORĂ DECIZIE România amână închiderea capacităților de producere a energiei electrice pe bază de lignit de la Turceni și Craiova

Guvernul a decis să prelungească menținerea temporară a capacităților de producere a energiei electrice pe bază de lignit de la Turceni și Craiova, unități pe care România și-a asumat să le închidă la 31 august 2026, potrivit angajamentelor luate prin PNRR.

România a cerut recent Comisiei Europene amânarea închiderii grupului 5 pe lignit de la Turceni, în contextul iminentei opriri și a unității 2 a centralei nucleare Cernavodă, închidere care a fost efectuată ulterior.

Comisia Europeană interpretează în momentul de față opinia oficială a Agenției Uniunii Europene pentru Cooperarea Autorităților de Reglementare din Energie (ACER) asupra studiului de adecvanță întocmit de operatorul de transport și sistem român Transelectrica în sensul că studiul nu a demonstrat că închiderea termocentralelor pe cărbune românești la termenele asumate prin PNRR și legislația decarbonizării ar pune în pericol securitatea aprovizionării cu energie a României, potrivit informațiilor obținute de Profit.ro.

Astfel, conform deciziei de acum a Guvernului, capacitățile de la Craiova 1 și 2 vor fi menținute în producție până la sfârșitul trimestrului II al anului 2027, iar cele de la Turceni 5 până la sfârșitul trimestrului I al anului 2028.

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