ULTIMA ORĂ FOTO Airbnb începe curățenia în România. Apartamentele din clădirile cu bulină roșie riscă eliminarea din platformă

Airbnb a început să notifice proprietarii din clădirile cu risc seismic I din România. Platforma avertizează că legislația românească interzice închirierea în aceste imobile.

Cei vizați au 14 zile să demonstreze că apartamentul nu se află în categoria Risc Seismic I, altfel anunțul dispare, arată Cotidianul.

Profit.ro a relatat recent că aproximativ 74.000 de spații locative din România sunt oferite la acest moment spre închiriere pe termen scurt, prin platforme precum Airbnb, în creștere cu 7,8% de la an la an.

Asociația pentru Turism și Închiriere Proprietăți (ATIP) anunță că Airbnb a început deja oficial procesul de verificare a apartamentelor listate în clădiri încadrate în risc seismic I (RsI). Aceasta este categoria cea mai periculoasă, asociată cu probabilitatea ridicată de prăbușire în cazul unui cutremur major.

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