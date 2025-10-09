Sari direct la conținut
ULTIMA ORĂ FOTO Fostul Sidex atrage investitori. Un consorțiu condus de primul indian Dalit miliardar, interesat de preluarea Liberty Galați

Combinatul Siderurgic „Liberty” Galaţi. FOTO: Inquam Photos / Ovidiu Iordachi

Un consorțiu european condus de traderul de mărfuri Steel Mont, cu sediul în Germania, este interesat de achiziția combinatului siderurgic Liberty Galați, relevă datele analizate de Profit.ro.

Potențialii investitori au propus reluarea producției de tablă groasă la Galați, printr-un contract de procesare la comandă, dar și o eventuală achiziție a combinatului.

