ULTIMA ORĂ România pierde la Paris un proces cu OMV. Privatizarea Petrom a fost păguboasă, susține statul român pentru a nu plăti zeci de milioane euro datorate austriecilor

Statul român, prin Ministerul Mediului, a pierdut la Curtea de Apel din Paris un proces cu grupul austriac OMV, acționarul majoritar al celui mai mare producător de hidrocarburi și carburanți din România, OMV Petrom, conform datelor Profit.ro.

Instituția românească atacase la instanța civilă pariziană o decizie din 2022 a Tribunalului Arbitral al Camerei de Comerț Internaționale (ICC) din capitala Franței.

Mai multe detalii pe Profit.ro.