ULTIMA ORĂ Schimbare la mașini. Se renunță oficial la interdicția motoarelor cu combustie în 2035. Producătorii vor decide câte mașini electrice vor produce

Măsurile ce vor schimba radical strategia de reducere a emisiilor de CO2 în Uniunea Europeană au fost anunțate oficial acum de reprezentanții Comisiei Europene și acordă flexibilitate constructorilor auto să vândă în continuare mașini cu motoare cu combustie.

Industria auto din Europa va putea să producă și după 2035 automobile cu combustie, dar ponderea acestora în totalul vânzărilor va fi limitată. Conform noului plan, anunțat acum și analizat de Profit.ro, producătorii de autovehicule din Europa vor avea la dispoziție opțiunea unei flexibilități de producție, alternativ la reducerea cu 100% a emisiilor.

