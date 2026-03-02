ULTIMA ORĂ Șeful Pentagonului anunță scopul intervenției militare SUA în Iran / Avertisment oficial, după moartea a patru militari americani în război

Președintele Donald Trump anunțase că războiul SUA din Iran le va permite protestatarilor să dea jos guvernul de la Teheran și să își revendice țara. Secretarul Apărării a declarat luni, citat de Reuters, că schimbarea regimului nu este de fapt un scop.

Secretarul american al Apărării, Pete Hegseth, a declarat luni că atacurile SUA asupra Iranului nu au drept scop „schimbarea regimului”, deși a recunoscut că conducerea țării s-a schimbat.

„Nu este vorba de un așa-numit război pentru schimbarea regimului, dar regimul s-a schimbat cu siguranță, iar lumea este mai bună acum”, a spus Hegseth.

Șeful Pentagonului a vorbit la două zile după ce președintele Trump spusese că SUA îi îndeamnă și îi susține pe protestatarii iranieni să iasă în stradă și să dea jos regimul, după bombardamentele americane.

Cât va dura războiul? Doar Trump știe

Hegseth a asigurat că operațiunile militare împotriva Iranului nu vor duce la un „război fără sfârșit” și că scopul intervenției militare este distrugerea rachetelor, marinei și a altor infrastructuri de securitate ale Teheranului.

„Nu va fi ca în Irak”, a spus Hegseth. „Generația noastră știe mai bine, la fel și acest președinte. El a calificat ultimii 20 de ani de războaie pentru reconstrucția națională drept o prostie, și are dreptate”, a adăugat șeful Pentagonului.

„Îi lovim chirurgical, copleșitor și fără remușcări”, a mai spus Hegseth.

El a refuzat însă să ofere un calendar pentru finalul războiului, afirmând că președintele Donald Trump este cel care va decide durata campaniei militare.

Secretarul a susținut, de asemenea, că SUA nu au început războiul, afirmând că Iranul a lansat atacuri timp de decenii într-un „război unilateral împotriva Americii”.

„Nu noi am început acest război, dar sub președinția lui Trump, noi îl încheiem”, a adăugat Hegseth.

„Ne așteptăm la pierderi suplimentare”

Șeful Statului Major american, generalul Dan Caine, a declarat și el că războiul nu va consta într-o „operațiune unică, de o singură noapte” și a adăugat că americanii ar trebui se aștepte la mai multe victime în rândul militarilor SUA.

„Obiectivele militare care au fost încredințate CENTCOM și Forței Comune au nevoie de ceva timp pentru a fi atinse și, în unele cazuri, vor fi dificile și vor necesita eforturi susținute”, a spus el.

„Ne așteptăm la pierderi suplimentare și, ca întotdeauna, vom depune eforturi pentru a minimiza pierderile americane”, a adăugat generalul.

El a lansat acest avertisment după ce comandamentul central a anunțat că patru militari americani au fost uciși de când SUA și Israelul au lovit ținte din Iran în weekend.

Trump i-a îndemnat pe iranieni să schimbe regimul: „America vă susține”

Într-un mesaj video postat în momentul lansării atacurilor, sâmbătă dimineață, Trump îi îndemnase pe iranieni să schimbe regimul și să-și revendice țara, asigurând că SUA îi susține.

„Către marele și mândrul popor iranian, vă spun în această seară că ora libertății voastre a sosit. Rămâneți la adăpost. Nu ieșiți din case. Afară este foarte periculos. Bombele vor cădea peste tot. Când vom termina, preluați controlul asupra guvernului vostru. Va fi al vostru. Aceasta va fi probabil singura voastră șansă pentru generații întregi”, a spus Trump.

„De mulți ani, ați cerut ajutorul Americii. Dar nu l-ați primit niciodată. Niciun președinte nu a fost dispus să facă ceea ce eu sunt dispus să fac în această seară. Acum aveți un președinte care vă oferă ceea ce doriți”, a continuat el.

„Așadar, să vedem cum veți reacționa. America vă susține cu o forță copleșitoare și devastatoare. Acum este momentul să preluați controlul asupra destinului și să dați frâu liber viitorului prosper și glorios care este la îndemâna voastră. Acesta este momentul pentru acțiune. Nu-l lăsați să treacă”, a mai spus președintele.