Stare de incident major declarată în Marea Britanie: A fost evacuat un sat de lângă o bază aeriană și au fost operate mai multe arestări

Autoritățile britanice au declarat starea de incident major și i-au evacuat pe locuitorii dintr-un sat situat în apropierea unei baze RAF care găzduiește Forțele Aeriene ale Statelor Unite, potrivit BBC și Sky News.

Poliția din Gloucestershire a anunțat că locuitorii din Whelford, aflat în apropierea bazei Forțelor Aeriene Regale (RAF) Fairford, au fost adăpostiți într-un centru de agrement, în timp ce ancheta continuă.

Mai mulți bărbați au fost arestați fiind bănuiți de încălcarea Legii privind explozibilii, a precizat poliția.

Echipa specializată a Armatei în dezamorsarea munițiilor explozive examinează în prezent mai multe vehicule.

„În prezent, zona este izolată, dar dorim să asigurăm populația că, în opinia noastră, acest incident este ținut sub control. Colaborăm îndeaproape cu partenerii noștri și punem în aplicare planurile bine exersate pe care le avem pregătite”, a transmis poliția din Gloucestershire.

Măsurile de securitate fuseseră sporite în ultimele zile

Satul Whelford este cunoscut pentru faptul că este lângă baza RAF Fairford, care găzduiește un număr mare de membri ai Forțelor Aeriene ale SUA și desfășoară numeroase operațiuni.

Măsurile de securitate la baza aeriană au fost intensificate semnificativ în ultimele zile, cu baraje rutiere și polițiști înarmați care împiedică accesul, precum și vehicule de urgență parcate în apropiere, potrivit unui martor Reuters.

Un purtător de cuvânt al Forțelor Aeriene ale SUA a declarat că acestea sunt la curent cu informațiile actuale, dar nu va discuta despre măsurile specifice de protecție.

„Aripă 501 de sprijin în luptă și celelalte aripi ale noastre staționate în Marea Britanie rămân vigilente și vor lua măsurile adecvate pentru a asigura siguranța și securitatea membrilor noștri ai forțelor armate americane, a civililor, a contractorilor și a familiilor acestora”, a spus purtătorul de cuvânt.

Marea Britanie a transmis în iulie că forțele sale armate sunt pregătite să protejeze țara împotriva oricărui atac, după ce Gărzile Revoluționare iraniene au emis un avertisment prin care interziceau bombardierelor americane să decoleze de la Fairford.

Miniștrii britanici au informat, de asemenea, operatorii infrastructurilor critice cu privire la amenințarea reprezentată de Rusia, guvernul fiind din ce în ce mai îngrijorat de posibile operațiuni de sabotaj și atacuri cibernetice.