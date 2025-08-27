ULTIMA ORĂ Tensiune majoră Metrorex – Alstom pentru trenuri de metrou livrate. A fost cerută executarea garanției de bună execuție. Reacție dură a francezilor

Conducerea Metrorex a decis să solicite companiei franceze Alstom executarea garanției de bună execuție pentru trenurile noi de metrou furnizate și destinate Magistralei 5 Drumul Taberei-Iancului. În replică, compania franceză a transmis că tratează acest demers ca pe unul ostil și greu de înțeles, care poate transforma proiectul în unul total nefezabil, relevă informații Profit.ro.

Citește mai mult pe Profit.ro.