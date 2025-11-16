ULTIMA ORĂ Veți putea primi gaze acasă de la Romgaz. Compania anunță când va începe să livreze: odată cu eliminarea plafonării prețurilor și la gaze naturale

Compania de stat Romgaz, cel mai mare producător și operator de înmagazinare de gaze naturale din România, totodată producător de energie electrică, estimează că, până la sfârșitul anului în curs, va fi operațională platforma informatică ERP (Enterprise Resource Planning) prin intermediul căreia va furniza gaze și energie clienților finali, inclusiv casnici.

