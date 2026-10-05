Ultimii doi elevi din Kalamos: cum arată criza demografică dincolo de statistici

Pe o insulă grecească îndepărtată, sălile de clasă goale semnalează o criză în întreaga Europă.

Insulele Greciei devin un semn de avertizare al declinului populației Europei, deoarece scăderea ratei natalității și migrația tinerilor amenință școlile și comunitățile locale, scrie The Independent.

Sala de clasă a Chryssei Ntalaka a devenit o lecție practică despre scădere.

Singurul profesor din ultima școală de pe insula grecească Kalamos, situată nu departe de insula natală a lui Ulise, Itaca, din „Odiseea”, are o listă tot mai scurtă de elevi în fiecare toamnă. Anul acesta, are doar doi. Pe 23 septembrie, elevii de clasa a șasea stăteau la masa lui Ntalaka, sub tabla albă, în fața rândurilor de birouri și bănci nefolosite.

Când vor pleca și ei la gimnaziu pe continent, adică anul viitor, școala va fi închisă. Jucăriile și cărțile ilustrate încă stau pe rafturile grădiniței din apropiere, de când a fost închisă acum trei ani.

„De obicei, profesorii sunt plasați pe aceste insule împotriva dorinței lor”, a declarat Ntalaka pentru Associated Press. „În timp ce în Kalamos există profesori și educatori, din câte știu, care vor să vină – dar nu sunt copii.”

Sala de clasa in Kalamos . Credit line: Petros Giannakouris / AP / Profimedia

Scăderea numărului de elevi înscriși în Grecia în acest an a determinat autoritățile să închidă 75 de școli și să suspende sau să prelungească suspendarea cursurilor la peste 400 de alte școli.

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Este o situație care se regăsește în toată Europa și nu numai. Regiunea are 16 dintre cele mai vechi 20 de națiuni din lume, în special în sudul Europei, potrivit raportului independent World Population Review.

Iar comunitățile sale izolate acționează ca un sistem de avertizare timpurie: satele de munte și insulele mici se numără printre primele locuri în care școlile și serviciile dispar într-un ciclu tot mai profund de declin al populației. Aproximativ 17 milioane de oameni trăiesc pe peste 4.000 de insule din Uniunea Europeană. Grecia are aproximativ 200 dintre acestea.

O navetă zilnică peste mare

Populația orașului Kalamos, care locuiește tot timpul anului, este de doar 80 de locuitori. În urmă cu un deceniu, avea 40 de copii.

„A fost foarte frumos. Ne jucam împreună în fiecare zi. Mergeam la școala (primară) în fiecare dimineață”, a spus Antonis Aivaliotis, elev în ultimul an de liceu, în timpul unei plimbări cu feribotul, în lumina zorilor.

Kalamos Credit line: Peter Schickert / imago stock&people / Profimedia

Aivaliotis este printre cei șapte adolescenți din Kalamos care astăzi ajung cu greu la școală pe continent. Ei lipsesc de la ore în zilele în care vânturile puternice reprezintă un pericol.

A petrecut câțiva ani ca elev al clasei lui Ntalaka, care era singura profesoară din ultimii ani. Jumătate din acest timp l-a petrecut în Kalamos.

S-a îndrăgostit de plajele neatinse ale insulei Kalamos, care sunt un magnet pentru turiștii cu iahturi. A învățat să se scufunde și a devenit un pescar subacvatic desăvârșit. Dar va trebui să plece.

Tot ce ar fi nevoie pentru ca școala ei să rămână deschisă ar fi sosirea a două familii. Ea și oficialii orașului au încercat cu disperare să răspândească vestea, dar nu există niciun semn că ar veni cineva.

„Suntem foarte primitori și încercăm. Asta vrem să facem, chiar și acum – ca cineva să ne audă”, a spus Ntalaka. „Cu cât mai repede, cu atât mai bine.”

Cât despre Aivaliotis, el consideră mutarea după absolvire ca fiind inevitabilă.

„Bineînțeles că aș vrea să rămân aici”, a spus el. „Îmi place Kalamos. Este casa mea. Dar nu are cum să se dezvolte.”

Din Croația până în Japonia, insulele luptă pentru a menține școlile deschise

Țările îmbătrânite se luptă să își mențină școlile insulare deschise, cu succes limitat.

Croația a investit 4,6 miliarde de euro (5,1 miliarde de dolari) în insulele sale în ultimii 10 ani, a declarat prim-ministrul Andrej Plenkovic în iunie. Aceasta include construirea sau extinderea a 20 de grădinițe și renovarea școlilor primare și a arenelor sportive. Parlamentul a adoptat în ianuarie o Lege privind insulele care vizează îmbunătățirea vieții locuitorilor insulari. Rata de scădere a populației pe insulele croate mici și îndepărtate este similară cu cea de pe continent.

Japonia se confruntă cu o situație demografică mai precară. În deceniul până în 2023, populația a peste 250 de insule izolate acoperite de un program de sprijin guvernamental a scăzut cu 19%, aproape dublu față de rata națională, conform celor mai recente date guvernamentale. Aproape 1 milion de oameni locuiau pe aceste insule în 1955, iar 340.000 până în 2020.

Acest lucru a dus la o lipsă de personal pentru operarea feriboturilor și a altor mijloace de transport, agravând contracția economică pe insulele îndepărtate. Guvernul Japoniei susține că menținerea locuitorilor este crucială pentru securitatea națională și a oferit subvenții pentru a atrage oamenii să lucreze în turism, pescuit și alte industrii. Unele insule au reușit să recruteze studenți din alte părți. Pe insulele îndepărtate Oki, de exemplu, 74 dintre cei 132 de elevi de la un liceu piscicol au fost atrași acolo prin programe de relocare a familiilor.

Și pe insula italiană Stromboli, o școală s-a redeschis luna trecută, după 20 de ani – cu un singur elev. Școlile elementare italiene au nevoie în mod normal de cel puțin 15 elevi, dar se acordă excepții pentru insulele îndepărtate, deoarece închiderea unei școli poate accelera depopularea.

Imaginile difuzate la televiziunea italiană o arătau pe Aysha, în vârstă de 6 ani, purtând un rucsac mov aproape la fel de mare cât corpul ei și ținând-o de mână pe mama ei în timp ce mergea pe străzile înguste din Ginostra spre prima ei oră de curs, în interiorul bisericii locale a satului.

O Europă îmbătrânită

Aris Alexopoulos, șeful Centrului Creta pentru Dinamica Populației din cadrul OCDE, afirmă că populația Greciei va scădea până la 8 milioane, de la 10,5 milioane, până în 2050. Tinerii devin o minoritate, a declarat el în marja unei conferințe demografice de la Atena, pe 21 septembrie.

Tendința se extinde în întreaga UE: 3,55 milioane de copii s-au născut în 2024, aproximativ jumătate din vârful din 1964. Rata fertilității a scăzut la un minim record de 1,34 copii per femeie – mult sub nivelul de 2,1 necesar pentru a menține o populație stabilă. Grecia s-a numărat printre puținele țări cu rate sub 1,25.

În iunie, UE a anunțat că va dezvolta o strategie pentru insule, vizând, printre altele, abordarea problemei scăderii populațiilor.

Themis Christophidou, directorul general pentru politică regională și urbană din cadrul Comisiei Europene, a declarat pentru AP într-un e-mail că UE a cheltuit 146 de milioane de euro (164 de milioane de dolari) în ultimii cinci ani pentru modernizarea școlilor de pe patru grupuri insulare grecești, în special pentru a contracara declinul demografic.

„Mobilitatea este unul dintre punctele forte ale Europei, dar oamenii ar trebui să plece din proprie inițiativă, niciodată din cauza neglijenței sau a lipsei de investiții”, a scris ea. „Acest lucru începe cu servicii publice de calitate, cu educația în centrul lor.”