Sari direct la conținut
StartupCafe.ro

„Ultimul cui în coșciugul industriei”. Patronii din industria ospitalității, despre majorarea TVA pentru HoReCa din 2026

HotNews.ro
„Ultimul cui în coșciugul industriei”. Patronii din industria ospitalității, despre majorarea TVA pentru HoReCa din 2026
Angajați într-un restaurant. Foto: Dpvue | Dreamstime.com

Federația Patronatelor din Industria Ospitalității din România (FPIOR) avertizează miercuri, într-un comunicat transmis StartupCafe.ro, că planurile Guvernului de a majora TVA în sectorul HoReCa de la 1 ianuarie 2026 ar putea distruge definitiv competitivitatea industriei și ar penaliza direct populația.

Citește mai departe pe StartupCafe.ro.

Sursă foto: Dreamstime.com

Oameni FericițiMedici Buni MedLife
INTERVIURILE HotNews.ro