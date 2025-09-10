„Ultimul cui în coșciugul industriei”. Patronii din industria ospitalității, despre majorarea TVA pentru HoReCa din 2026
HotNews.ro
Federația Patronatelor din Industria Ospitalității din România (FPIOR) avertizează miercuri, într-un comunicat transmis StartupCafe.ro, că planurile Guvernului de a majora TVA în sectorul HoReCa de la 1 ianuarie 2026 ar putea distruge definitiv competitivitatea industriei și ar penaliza direct populația.
Citește mai departe pe StartupCafe.ro.
Sursă foto: Dreamstime.com
INTERVIURILE HotNews.ro