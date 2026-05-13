Un actor din serialul Ted Lasso a semnat cu o echipă de liga a doua: „Poate că sunt doar un nebun”

Actorul Cristo Fernandez din serialul „Ted Lasso” și-a dus rolul de fotbalist de pe micul ecran pe terenul de fotbal, după ce a semnat un contract profesionist cu o echipă din liga a doua americană, El Paso Locomotive FC, anunță Reuters.

Fernandez, care a jucat fotbal la nivel de juniori în Mexic înainte de a se retrage din sport la vârsta de 15 ani din cauza unei accidentări la genunchi, l-a interpretat pe Dani Rojas în serialul de succes de pe Apple TV+ despre o echipă britanică antrenată de un antrenor american.

Pe lângă cariera sa de actor, Fernandez, în vârstă de 35 de ani, a încercat să revină în fotbalul profesionist și s-a antrenat cu echipa de rezerve a clubului Chicago Fire din Major League Soccer la începutul acestui an.

Înainte de a semna marți cu El Paso, el a trecut printr-o perioadă de probă de două luni la clubul din USL Championship, care a inclus și un joc în perioada de pregătire.

„(Fotbalul) a fost întotdeauna o parte importantă din viața și identitatea mea, și indiferent unde m-a dus viața, visul de a concura la nivel profesionist nu mi-a părăsit niciodată cu adevărat sufletul”, a declarat Fernandez pe site-ul clubului.

„Poate că sunt doar un nebun cu vise nebunești”, a adăugat el.

El Paso, fondat în 2018, ocupă locul patru în Grupa B a clasamentului USL Championship.

„Cristo este o achiziție excelentă pentru lotul nostru, adăugând o altă dimensiune ofensivă liniei noastre de atac”, a declarat antrenorul principal al clubului, Junior Gonzalez.

„Pasiunea lui pentru joc și calitățile de lider pe care le aduce în vestiar ne permit să continuăm să dezvoltăm cultura pozitivă pe care ne-o dorim ca club”, a mai spus Gonzales.