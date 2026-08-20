Un albanez a atras finanțări de peste 1 miliard dolari pentru startup-ul său AI

Albania, țară balcanică cu o economie de vreo 15 ori mai mică decât a României și o populație cam cât a Bucureștiului, se poate mândri deja cu doi influenți antreprenori pe scena globală a tehnologiilor de inteligență artificială.

Despre Mira Murati, fosta directoare de tehnologie a OpenAI (ChatGPT) am mai scris pe StartupCafe și nu mai are rost să insistăm. Acum, însă, se afirmă un alt antreprenor AI originar din Albania.

Citiți articolul integral pe StartupCafe.ro.