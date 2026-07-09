Un alt mare sportiv al României a încetat astăzi din viață. Ladislau Balanov a jucat la turnee finale europene și mondiale

Fostul jucător de polo al clubului Steaua, Ladislau Balanov, a murit la 59 de ani. Multiplu campion al României cu Steaua, Ladislau a participat cu naţionala României la turnee finale Europene şi Mondiale, dar şi în Cupa Mondială, scrie News.ro.

În competiţia internă a îmbrăcat tricoul unor cluburi de tradiţie precum CSA Steaua Bucureşti, CS Dinamo Bucureşti şi CSM Oradea, iar în străinătate a evoluat în prima ligă franceză, la Taverny.

Ca sportiv, a cucerit de mai multe ori titlul de campion naţional al României alături de CSA Steaua Bucureşti şi a făcut parte din generaţia care a reprezentat România la Campionatul European de Juniori de la Berlin (1986), Campionatul European de la Bonn (1989), Campionatul European de la Atena (1991) şi Campionatul Mondial de la Perth (1991).

După încheierea carierei de jucător, s-a axat pe formarea noilor generaţii şi dezvoltării poloului. A început antrenoratul în Franţa, la Taverny, continuând apoi la Sète, înainte de a reveni în România, unde a pregătit echipa naţională de juniori în două mandate.

Din 2009 a fost antrenor secund al echipei naţionale de seniori, contribuind la participările României la Campionatele Mondiale de la Roma (2009) şi Shanghai (2011), la Campionatul European de la Zagreb (2010) şi la Cupa Mondială de la Oradea (2010).