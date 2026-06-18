Un alt politician de vârf din tabăra pro-Bolojan are azi emoții cu justiția

Primarul Timișoarei, Dominic Fritz așteaptă astăzi verdictul în procesul cu ANI.

Înalta Curte de Casație și Justiție este așteptată să se pronunțe joi pe recursul formulat de primarul Timișoarei Dominic Fritz în dosarul în care Agenția Națională de Integritate l-a declarat în conflict de interese.

Dominic Fritz Credit: Lucian Alecu / Shutterstock Editorial / Profimedia



Decizia instanței supreme va veni după hotărârea inițială a Curții de Apel Timișoara din 10 februarie, care a fost defavorabilă lui Fritz. Decizia ICCJ va fi definitivă.

Dacă pierde definitiv procesul cu ANI, Fritz își pierde și mandatul de primar, potrivit hotărârii Curții de Apel Timișoara din 10 februarie, consultată de HotNews.

După decizia instanței de fond, Dominic Fritz explica într-o postare Facebook că dacă decizia va rămâne definitivă va fi sancționat cu reducerea indemnizației cu 10% pe o perioadă de maximum 6 luni.

Explicațiile primarului au fost contrazise clar de judecătorul Curții.

Tot joi, Ciprian Ciucu, primarul Bucureștiului, a fost chemat la DNA pentru un caz în care este cercetat pentru luare de mită.