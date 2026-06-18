Ciprian Ciucu, primarul Capitalei, chemat la DNA

Primarul general al Capitalei are calitatea de suspect, scriu G4 Media și Mediafax, primul care a furnizat informația. Surse judiciare citate de G4 Media spun că Ciprian Ciucu este acuzat de luare de mită pentru a elibera o autorizație în perioada în care a fost primar de sector. Ciucu este prim-vicepreședinte PNL și un apropiat al lui Ilie Bolojan.

Ciprian Ciucu a fost chemat astăzi la DNA în calitate de suspect într-un dosar de luare de mită pe când era primarul Sectorului 6 din Capitală, au declarat pentru G4Media surse judiciare.

Conform Mediafax, Ciprian Ciucu, este așteptat la audieri la DNA la ora 14.00.

Ciprian Ciucu nu a putut fi contactat de HotNews.

Ciprian Ciucu este primar general al Capitalei din decembrie 2025, după ce anterior a fost primar al Sectorului 6. El face parte din grupul susținătorilor premierului demis Ilie Bolojan, președinte al PNL.

Acum, primar al Sectorului 6 este, interimar, Paul Moldovan (PNL). În perioada decembrie 2024-decembrie 2025, Moldovan a fost viceprimar. Anterior, între februarie 2020 și decembrie 2024 a fost administrator public al Sectorului 6.