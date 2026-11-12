Un antreprenor român care recrutează specialiști de la NVIDIA și OpenAI pregătește o fabrică de 36 milioane euro lângă București. Va produce centre de date AI din containere maritime

O companie fondată de doi antreprenori români, care a atras finanțări internaționale de 66 de milioane de dolari și a recrutat recent specialiști de la NVIDIA și OpenAI, pregătește o investiție industrială de aproximativ 36 de milioane de euro lângă București.

Runware, startupul fondat de Flaviu Rădulescu și Ioana Hreninciuc, intenționează să construiască o fabrică în care containerele maritime vor fi transformate în centre de date modulare pentru inteligență artificială.

Potrivit documentelor consultate de StartupCafe.ro, unitatea industrială ar urma să producă până la 5.200 de astfel de centre de date anual și să aibă aproximativ 180 de angajați.

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