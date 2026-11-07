Un antreprenor român coordonează un proiect european de 11 milioane de euro pentru dezvoltarea unor drone militare înarmate, cu inteligență artificială și propulsie pe hidrogen

Un antreprenor din Cluj-Napoca, care a construit o afacere de aproape 7 milioane EUR în domeniul echipamentelor medicale, coordonează acum un proiect european de aproape 11 milioane de euro pentru dezvoltarea unor drone militare autonome, capabile să opereze în roi, cu ajutorul inteligenței artificiale.

Sistemul va include aeronave înarmate, drone de război electronic și aparate cu propulsie pe hidrogen. Printre parteneri se numără un producător militar din Cipru și două companii din Ucraina.

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